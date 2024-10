Osebje živalskega vrta v Hongkongu pozorno spremlja obnašanje opice, ki se je dan po smrti skupno devetih opic začela vesti zelo nenavadno. Medtem ko hitijo s testi, da bi ugotovili vzrok njihove smrti, so del parka že zaprli in ga v ponedeljek razkužili in očistili. Osebje je šokirano in zaskrbljeno zaradi tveganja zoonoz, kot so opičje koze, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi.

"Vladni oddelki bodo pospešili obdukcijo in toksikološke preiskave," je vlada zapisala v izjavi, medtem ko se trudijo ugotoviti vzrok smrti opic.

V dveh dneh umrlo devet opic

Iz hongkonškega oddelka za prosti čas in kulturne storitve so v ponedeljek sporočili, da so v delu za sesalce, v živalskem in botaničnem vrtu v nedeljo našli osem opičjih trupel. Poginile so ena opica De Brazza, ena navadna veveričja opica, tri beloglave tamarinke in tri belolične sakije. Še ena, deveta opica iz vrst beloličnih sakijev je poginila dan po nedeljskih smrtih.

De Brazza opica Foto: Guliverimage

V ponedeljek so z vlade po nujnem medresorskem sestanku sporočili, da pozorno opazujejo še eno opico De Brazza, ki kaže nenavadne znake vedenja in apetita. "Zdravstveno stanje ostalih 80 živali v HKZBG je normalno," so še sporočili z vlade.

Navadna veveričja opica Foto: Guliverimage

Najstarejši park na ozemlju, zgrajen leta 1860, gosti približno 158 ptic, 80 sesalcev in 21 plazilcev v približno 40 ogradah.

Beloglavi saki Foto: Guliverimage

Jason Baker, višji podpredsednik PETA za Azijo, je ob tej novici za Reuters povedal, da je smrt vzbudila zaskrbljenost glede tveganja zoonoz, kot so opičje koze, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi. "Opice v ujetništvu so pogosto izpostavljene patogenom, ki se lahko prenesejo na ljudi, vključno s tuberkulozo, Chagasovo boleznijo, kolero in MRSA," je dejal Baker.