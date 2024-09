Grozljiv trenutek, ko je panda napadla svojo oskrbnico #video

V kitajskem živalskem vrtu Chongqing je pred dnevi orjaški panda napadel svojo oskrbnico, dogajanje pa so prestrašeno opazovali in posneli obiskovalci. V napadu ogromne samice je oskrbnica ostala kar se da mirna, so pa toliko bolj kričali tisti, ki so dogajanje spremljali. Po desetsekundnem mučenju je ženski brez večjih poškodb uspelo pobegniti iz krempljev temu simbolu ljubkosti, pandi Ding Ding.

Tistega jutra je oskrbnica opravljala svoje rutinske naloge, ko je opazila, da orjaški panda skuša vstopiti v omejen prehod. Hitro je potisnila kovinska vrata, da bi Ding Dingu preprečila vstop, a so se vrata odbila nazaj. Ding Ding je še naprej skušal vstopiti v prehod, uslužbenka pa je znova na silo zaprla vrata in mu preprečila pot.

Oskrbnica mirna, preostali šokirani

Ko se je oskrbnica živalskega vrata obrnila, da bi opravila svoje delo, jo je Ding Ding nenadoma začel loviti in jo hitro podrl na tla. V napetem ozračju, ki je presenetilo tudi obiskovalce, so ti začeli glasno kričati, ženska pa je ostala mirna in med ležanjem na tleh brcnila Ding Dinga, da bi ga odgnala.

Oskrbnici je uspelo iz objema pande pobegniti po dobrih desetih sekundah. Osebje živalskega vrta je takoj po incidentu preverilo stanje oskrbnice in Ding Dinga. Ženska ni utrpela hujših poškodb, v bolnišnici so jo pravočasno oskrbeli, njeno zdravstveno stanje ni ogroženo.

Tudi Ding Ding se je kmalu umiril, njegovo prehranjevanje in dejavnosti pa po navedbah osebja po dogodku niso bili prizadeti. Znano je, da so ti medvedi stalni jedci, saj bambus glodajo po ves dan. Bambus je težko prebavljiv, in ker ima nizko energijsko vrednost, ga potrebujejo res veliko. Po zapisih je Ding Ding samica orjaške pande, skotena 30. avgusta 2015 v živalskem vrtu Chongqing.