Skotili sta se prvi dvojčici orjaškega pande v državi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V južnokorejskem živalskem vrtu so se razveselili prvih dvojčic orjaškega pande v državi. Videoposnetek skotitve mladičk, ki ga je tematski park Everland na spletu objavil v torek, si je ogledalo že več kot 675 tisoč ljudi. Tako mama kot dvojčici so dobrega zdravja, so sporočili iz parka v bližini prestolnice Seul.