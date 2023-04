Izjemna redkost: rojstvo šesterčkov belega tigra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kitajskem živalskem vrtu se je skotilo šest mladičev redkega belega bengalskega tigra, ki velja za izjemno ogroženo in zato zaščiteno vrsto. Rojstvo šestih mladičev naenkrat je precej redek pojav, zato sta vzgoja in skrb zanje velik izziv.

V lokalnem živalskem vrtu v Žengžouju, glavnem mestu osrednje kitajske province Henan, se je skotilo šest redkih mladičev belega bengalskega tigra, ki so postali novi člani vse večje družine.

Beli bengalski tigri, znani tudi kot beli tigri, so različica bolj znanih oranžnih bengalskih tigrov. Ker je njihova obarvanost odvisna od okvarjenega gena, ki ga prenašajo starši, so takšni tigri izjemno ogroženi.

Foto: Reuters

V živalskem vrtu so uporabili umetno vzrejo v inkubatorju s konstantno temperaturo, da bi mati tigrica lažje vzgajala svoje mladiče. Oskrbniki živalskega vrta so razvili poseben načrt starševstva, da zanje skrbijo ves čas, vključno s hranjenjem mladičev z mlekom enkrat na dve uri, masažo njihovih trebuhov za pomoč pri prebavi in ​​izločanju, vsak dan pa jih tudi tehtajo, še poroča Reuters.