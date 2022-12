Ostanke zadnjega znanega tasmanskega tigra (Thylacina), za katerega so 86 let mislili, da je izgubljen, so našli ohranjene v omari avstralskega muzeja.

Zadnji tasmanski tiger je umrl v ujetništvu v živalskem vrtu v Hobartu na Tasmaniji leta 1936, potem ko je lovec zadnji primerek samice ujel v dolini Florentine na Tasmaniji in jo maja 1936 prodal živalskemu vrtu, kjer pa je štiri mesece pozneje poginila. Njeno truplo so zatem predali lokalnemu muzeju. Kaj se je kasneje zgodilo z njegovim okostjem in kožo, je dolgo časa ostala skrivnost.

Tasmanski muzej in umetniška galerija (TMAG) sta kmalu izgubila sled za ostanki in verjeli so, da so jih v tem času že odnesli iz muzeja in zavrgli. Z novo raziskavo so odkrili, da so bili ves čas v muzeju – ohranjeni, vendar neustrezno katalogizirani.

"Veliko let je mnogo muzejskih kustosov in raziskovalcev neuspešno iskalo njegove ostanke, saj ni bilo zabeleženega materiala tilacina iz leta 1936," je povedal Robert Paddle, ki je leta 2000 izdal knjigo o izumrtju te vrste, poroča BBC. "Domnevali so, da so njegovo truplo zavrgli," je dodal.

Neobjavljeno poročilo nagačevalca: eksponat našli na izobraževalnem oddelku muzeja

Toda Paddle in eden od kustosov muzeja sta našla neobjavljeno poročilo preparatorja oziroma nagačevalca, kar je spodbudilo pregled muzejskih zbirk. Pogrešano samico so našli v omari na izobraževalnem oddelku muzeja.

Eksponat samice je potoval po Avstraliji s potujočo razstavo, vendar osebje ni vedelo, da je bil to zadnji tasmanski tiger, je za Australian Broadcasting Corporation povedala kustosinja Kathryn Medlock. "Izbrali so ga, ker je bil najboljša koža v zbirki," je dejala in dodala: "Takrat so mislili, da te živali še vedno prebivajo v naravi."

Na ogled v muzeju v Hobartu

Koža in okostje sta zdaj na ogled v muzeju v Hobartu. Za tasmanske tigre so prvotno domnevali, da so tavali po Avstraliji, dokončno pa se je populacija tasmanskih tigrov zmanjšala zaradi vplivov ljudi in dingov. Sčasoma so vrečarje našli le na otoku Tasmanija, kjer so jih dokončno polovili do izumrtja.

Tasmanski tigri so nekoč živeli na avstralski celini in otoku Papua Nova Gvineja, vendar so zaradi podnebnih sprememb iz teh krajev izginili pred približno tri tisoč leti.

Izumiranje vrste je pospešil prihod Evropejcev v 18. stoletju, ki so med letoma 1830 in 1909 sprožili intenzivno lovsko kampanjo, ki so jo spodbudili z denarnimi nagradami. Tasmanski tigri so izumrli pred 86 leti, ko je v živalskem vrtu v Hobartu poginil zadnji primerek, a so vrsto uradno razglasili za izumrlo šele v 80. letih prejšnjega stoletja.