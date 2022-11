Grozljivo: piton ugriznil petletnega dečka in ga odvlekel v bazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deček se je igral ob zasebnem bazenu, ko ga je napadla desetmetrska kača in ga potegnila v vodo. Foto: Shutterstock

V avstralskem obalnem mestu Byron Bay je sinoči trimetrski piton napadel petletnega dečka po imenu Beau. Dečka je ugriznil, se ovil okoli njega in ga odvlekel v bazen. Rešila sta ga njegov oče in dedek, poroča BBC.

Deček se je igral ob zasebnem bazenu, ko ga je napadla trimetrska kača in ga potegnila v vodo. Njegov dedek je nemudoma skočil v bazen ter izvlekel dečka in pitona, ki sta bila še vedno zapletena. Oče je nato dečka rešil iz primeža kače. Deček je utrpel le lažje poškodbe.

Dečkov oče je pitona držal še 10 minut, nato pa ga je izpustil v naravo

"Ko smo mu očistili kri in mu povedali, da ne bo umrl, ker piton ni strupena kača, je bil v redu. Je pravi vojak," je dečkov oče Ben povedal za radijsko postajo 3AW v Melbournu. "Beau je hodil po robu bazena. Verjamem, da je bil piton že tam in čakal na svojo žrtev. Videl sem veliko črno senco, ki je prišla iz grma, in hitro se je ovil okoli njegovih nog," pa je povedal Beaujev 76-letni dedek Allan.

"Sina sem uspel osvoboditi v 15 do 20 sekundah. Pitona sem držal še 10 minut ter poskušal umiriti sina in očeta. Nato sem ga izpustil nazaj v naravo. Tukaj je normalno, da vidiš pitone. Poglejte, to je Avstralija," je še povedal dečkov oče Ben.