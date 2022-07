Tragedija v domači hiši. Ubil ga je njegov ljubljenček.

A Pennsylvania man has died after his 18-foot pet snake wrapped itself around his neck, authorities say. https://t.co/C7l87VFHm4

27-letnega Elliota Sensemana je njegov petinpolmetrski udav okoli vratu stisnil v sredo. Po klicu na pomoč, da je moški doživel srčni infarkt, so na njegovem domu policisti ob 14.12 našli Sensemana, ki se ni odzival na dražljaje, okoli vratu pa je imel ovito ogromno kačo. Policist je nato plazilca ustrelil, da bi 27-letnika rešil iz smrtonosnega primeža.

Senseman, doma iz okrožja Upper Macungie, je v nedeljo umrl v bolnišnici Lehigh Valley-Cedar Crest, štiri dni po napadu, še poroča NBC News.

"Rdečerepi udav ali podobna kača se je ovila okoli Sensemanovega vratu, kar je povzročilo anoksično poškodbo možganov in popolno pomanjkanje kisika v možganih," so še sporočili iz urada mrliškega oglednika okrožja Lehigh.

Officials said Elliot Senseman died from anoxic brain injury due to asphyxiation by constriction. The coroner's office said the manner of death was an accident. https://t.co/GMV9Ll2TTK