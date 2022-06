Ujeli najtežjo kačo, za zadnji obrok je pojedla ...

Na Floridi so ujeli najtežjo kačo do zdaj. Gre za 98 kilogramov težko samico burmanskega pitona. Biologi so ugotovili, da je bila dolga skoraj pet metrov, v razvoju pa je imela 122 jajčec. Njen premer je primerljiv s človekovim, so zapisali na The Guardianu.

Ekipa biologov je uporabila radijske oddajnike, ki so bili implantirani v samce "skavtskih" kač, da bi preučevali gibanje pitonov, vedenje pri razmnoževanju in uporabo habitata, je povedal Ian Bartoszek, biolog za prostoživeče živali in vodja okoljskih znanstvenih projektov za program varstva.

Biolog Ian Easterling in pripravnik Kyle Findley sta pomagala ujeti samico kače in jo odpeljati skozi gozd do terenskega tovornjaka. Obdukcija je v kačjem prebavnem sistemu odkrila živalsko kopito, kar pomeni, da je za zadnji obrok pojedla belorepega jelena.

National Geographic je dokumentiral odkritje in poudaril nadaljnji vpliv invazivnih pitonov, ki so znani po hitrem razmnoževanju in izčrpanju okoliške avtohtone divje živali.

Bartoszek je dejal, da je odstranitev samic pitonov ključna za nemoten cikel razmnoževanja drugih živali. "To je vprašanje divjih živali našega časa za južno Florido," je dejal.

V devetih letih so odstranili več kot tisoč pitonov

Odkar se je leta 2013 začel program za pitone, so odstranili več kot tisoč pitonov z območja, razširjenega na 285 kilometrih na jugozahodu Floride.

Na tem odseku so obdukcije odkrile na desetine belorepih jelenov znotraj burmanskih pitonov. Raziskovalci na Univerzi na Floridi so v prebavnih sistemih pitonov našli 24 vrst sesalcev, 47 vrst ptic in dve vrsti plazilcev.

98 kilogramov težko kačo so biologi odkrili v okviru državnega programa za odstranjevanje pitona. Akcija je potekala dva tedna, sodelujoči pa se potegujejo za nagrade. Tisti, ki ulovijo najtežjega pitona, prejmejo nagrado v vrednosti okoli 2.400 evrov.

Lanski izziv je vključeval več kot 600 ljudi iz 25 držav.