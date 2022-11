Nevaren avstralski prehod, ki ga zasedajo krokodili, dobil nadgradnjo #video

Cahills Crossing je širok le nekaj metrov, vendar velja za eno najnevarnejših vodnih mest v Avstraliji, saj je dom približno 120 krokodilov, nekateri v dolžino merijo tudi do pet metrov.

"Videti so enako in njihova barva je popolnoma enaka kot kamenje," je dejal Rob, ki je z družino obiskal prehod. Njegova žena Nat Stupka je povedala, da je prehod običajno poln turistov, čeprav je veliko opozoril, naj se držijo stran od roba vode. Toda popotniki še vedno nevede tvegajo svoja življenja, ko se približajo prehodu, poroča DailyMail.

Območje narodnega parka Kakadu je v preteklosti že zaznamovala tragedija, v kateri je leta 2017 umrl en človek, potem ko je poskušal peš prečkati nevarno območje.

Leta 1987 je 40-letnega Kerryja McLoughlina obglavil krokodil, medtem ko je na tem območju lovil ribe. Podobno je bila lani skupina turistov prisiljena plavati v vodi, polni krokodilov, potem ko je njihov subaru forester zabredel v reko.

Nat Stupka je povedala, da so krokodili v vodi navajeni človeških dejavnosti in se ne premaknejo, ko vozila prečkajo prehod. "Nekaj ​​avtomobilov je prečkalo prehod in krokodil je kar ostal tam, sploh se ni umaknil s poti," je še dodala.

Why did the crocodile 🐊 cross the road? To get to the other side!

Please remain on the viewing platform when visiting Cahills Crossing to keep yourself & others safe. As you can see, the view 👀 is pretty great from there!

Be Crocwise in Kakadu: https://t.co/icchwVeElq pic.twitter.com/P5MVt3Mn89