Hrvaški navijaški šov v Dohi: za prevoz zastave velikanke odšteli tisoč evrov #video

Hrvaška nogometna reprezentanca, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018 osvojila naslov svetovnih podprvakov, bo danes ob 11. uri na stadionu Al Bajt odigrala tekmo prvega kroga. Nasproti jih bo stala izbrana vrsta Maroka, ki je na papirju slabši nasprotnik, a žoga je okrogla in lahko preseneti, kar so včeraj na svoji koži izkusili Argentinci, ki so z 2:1 izgubili proti Savdski Arabiji.

Vatreni bodo tudi v Dohi lahko računali na navijaško podporo, ne sicer tako številčno kot v Rusiji, a zelo glasno in opazno. Ne samo, da so nekateri navijači oblečeni v tradicionalna bela oblačila s prepoznavno hrvaško šahovnico in so magnet za fotografe, danes se v starem mestnem jedru Dohe ponosno sprehajajo z več kot 200 metrov dolgo hrvaško zastavo.

Zastava, ki je dolga 201 centimeter in tehta 95 kilogramov, je na pot proti Katarju krenila v ponedeljek, poroča hrvaški portal 24sata.hr.

Navijači so zanjo potrebovali posebno dovoljenje policije. Ker cariniki niso hoteli ničesar prepustiti naključju, so zastavo odvili in pregledali, še poroča hrvaški portal.

V Dohi je trenutno okoli 1.500 hrvaških navijačev, med njimi je tudi hrvaški podjetnik Dado Čor, ki je na vprašanje hrvaškega novinarja, kaj jih je pripeljalo v Katar, odgovori, da ljubezen do domovine in hrvaške nogometne reprezentance.

"Drag je ta šport, a ni nam škoda denarja, kadar so v igri višji cilji," je dejal. "Samo za prevoz zastave bomo plačali od osem do devet tisoč kun (okoli tisoč evrov). Za letalsko vozovnico je vsak od nas plačal 470 evrov, in to samo v eno smer. Glede vrnitve bomo še videli, kako se bo razpletlo na prvenstvu. Za namestitev bomo odšteli po 100 dolarjev (97 evrov) na dan za eno osebo. Prijatelj nam je pomagal do rezervacije apartmaja, tako da nam ne bo treba spati v zabojniku. In da ne bo pomote, vse financiramo iz lastnega žepa," je za 24sata povedal podjetnik Dado Čor.

Zastavo so sešili v zagrebškem podjetju CroSport-vez, prvič pa so jo predstavili avgusta letos, na Ribiškem tednu v Crikvenici kot presenečenje večera.

"Imeli smo jo tudi na tekmi med Hrvaško in Dansko na Maksimiru, zdaj pa bomo z njo polepšali enega od trgov v Dohi, najverjetneje blizu navijaške cone, kjer bodo tudi hrvaški navijači, da dodatno podžgemo vzdušje," je še povedal Čor.

