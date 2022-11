Tragedija v Italiji: 81-letnico ujel za vozilo in jo osem kilometrov vlekel po cesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V starejšo žensko iz italijanskega mesta Marzocca, ki je sprehajala svojega psa, je v soboto trčil kombi, katerega voznik se je ustavil, da bi ji pomagal. V istem trenutku pa je voznik drugega vozila 81-letnico ujel za vozilo in jo odvlekel osem kilometrov do obalnega mesta Senigallia, kjer so ob cesti našli njeno iznakaženo truplo.