V Rimu našli trupla treh žensk, domnevno prostitutk

V rimski četrti Prati so v četrtek našli trupla dveh Kitajk in ene Južnoameričanke, ki so bile po navedbah policije verjetno prostitutke. Tamkajšnji lokalni mediji so poročali, da so bile žrtve zabodene, pri čemer sta časnika Messaggero in Repubblica opozorila, da je v prestolnici morda na begu serijski morilec. Policija je medtem že sprožila preiskavo.