Brutalno jo je umoril, nato truplo skril v sinovo hokejsko torbo

44-letnega Davida Bonolo so v Združenih državah Amerike danes obsodili na 25 let zapora, ker je v New Yorku do smrti zabodel mamo dveh otrok, njeno truplo pa skril v hokejsko torbo, ki je bila last enega od sinov.

David Banola je krivdo za umor 51-letne Orsolye Gaal priznal v začetku tega meseca. Njeno truplo so našli v Queensu v hokejski torbi.

Man sentenced to 25 years in prison for stabbing a New York City mom of two to death and dumping her body in one of her son's hockey bags. https://t.co/O7dnt99nK9 — ABC News (@ABC) November 16, 2022

"To je bil brutalen umor in žrtve ne more najbližjim vrniti nobena zaporna kazen. A vendar današnja sodba prinaša pravico," je za ABC News povedala okrožna tožilka Melinda Katz.

Umor se je zgodil 16.aprila, ko je Bonola vstopil v hišo, kjer je Gaalova živela z možem in dvema sinovoma. Žrtev in 44-letnik sta se sicer poznala, se v hiši sprla, Bonola pa je 51-letnici nato prerezal vrat in jo več kot petdesetkrat zabodel.

Posnetek nadzorne kamere na bližnji hiši tudi prikazuje, kako Bonola okoli četrte ure zjutraj s seboj vleče hokejsko torbo, ki jo je imel eden od otrok. Torbo s truplom Orsolye Gaal so odkrili okoli 8.ure zjutraj.