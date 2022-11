Berlusconi oprostitev v primeru bunga bunga zabav komentiral v svojem slogu: Zadovoljen sem.

Sodišče v Rimu je nekdanjega italijanskega predsednika vlade in vodjo desnosredinske stranke Naprej Italija Silvia Berlusconija danes oprostilo obtožb v korupcijskem primeru t. i. bunga bunga zabav. Oprostilo je tudi soobtoženega pevca in Berlusconijevega prijatelja Mariana Apicello, ki naj bi mu 86-letni politik plačal za lažno pričanje.

"Zadovoljen sem," je oprostilno sodbo komentiral Berlusconi, ki je bil nedavno ponovno izvoljen v italijanski senat, njegova stranka pa sestavlja trenutno vladajočo koalicijo pod vodstvom premierke Giorgie Meloni.

Plačila, ključna za primer, izvedena že prej, zato je državni tožilec zaprosil za oprostitev

Državni tožilec je pred današnjo razsodbo zaprosil za oprostitev obtožencev, saj so bila plačila, ključna za primer, izvedena že prej, in ne leta 2012, kakor so bila datirana. To pomeni, da je bila njihova povezava z lažnim pevčevim pričanjem malo verjetna, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sojenje je bilo povezano s t. i. bunga bunga zabavami z mladimi ženskami, do katerih naj bi prišlo pred več kot desetimi leti v Berlusconijevi vili. Zaradi njih je bilo proti nekdanjemu predsedniku vlade sproženih več sodnih postopkov. Berlusconija so med drugim obtožili zlorabe javnega položaja in podpiranja prostitucije mladoletnic. Afera je privedla do več sojenj, ne pa tudi do pravnomočnih obsodb.

V povezavi z zabavami mu morajo soditi še v Milanu

Berlusconiju mora v povezavi z omenjenimi zabavami še vedno soditi sodišče v Milanu zaradi podobnih obtožb o podkupovanju in plačevanju za spolne usluge mladoletnicam. Sodišče v Sieni, kjer je bil prav tako obtožen, pa ga je pred nekaj več kot letom dni oprostilo.