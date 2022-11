Kamenik tudi na novem sojenju zavrnil krivdo za štirikratni umor v Tekačevem

Dejal je tudi, da bo zoper to osebo vložil tudi zahtevo za preiskavo storjenega kaznivega dejanja. Predlagal je tudi nekaj novih dokaznih predlogov, med drugim neposredno zaslišanje nekaterih prič, branje zapisnikov in izvedenskih mnenj. Temu pa je ugovarjala Kamenikova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar.

Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank pa je zavrnila predlog tožilca za preložitev današnje obravnave in vseh vnaprej razpisanih obravnav zaradi napovedane vložitve še ene kazenske ovadbe. Ker sta bila Kamenik in ta oseba na kraju umora v Tekačevem, se tožilcu zdi smiselno voditi enotni postopek.

Na vprašanje, kako je šele zdaj tožilstvo prišlo do osebe, ki je Kameniku pomagala pri umorih, je Kacijančič odgovoril, da so s pomočjo znanosti in tehnologije prišli do genetskega materiala, s katerim so potem odkrili biološke sledi Kamenikovega pomočnika v Tekačevem. Tožilec ocenjuje, da so bile na kraju kaznivega dejanja tri ali štiri osebe, vendar identitete vseh teh oseb niso mogli ugotoviti.

Tožilec namerava vztrajati pri obtožnici

Pri obtožnici bo tožilec vztrajal, saj meni, da zadeva mora dobiti sodni epilog in da ni razloga, da bi sodišče zavrnilo obtožnico.

Prav zavrnitev obtožnice je zahtevala Kamenikova zagovornica, ki je obtožnico označila za prazno in invalidno, saj so bili iz nje izločeni vsi ključni dokazi. Tudi ta predlog je sodnica zavrnila.

"Zahtevamo, da se postopek nemudoma zaključi, saj v spisu ni več nobenega ključnega dokaza, ki bi sploh potrjeval obstanek dokaznega standarda utemeljenega suma, ki se zahteva za vložitev obtožnice," je dejala zagovornica.

Dodala je še, da zato zahteva od sodišča, da obtožnico, ki je bila spisana leta 1997, zavrže že v tej fazi postopka.

Glede vložitve kazenske ovadbe zoper še eno osebo se je zagovornica vprašala, ali je ta oseba sploh dosegljiva.

Jazbinšek Žgankovi pa je predlagala, da zahteva mnenje zunajobravnavnega senata, ali obtožnica res vsebuje dovolj dokazov za očitano kaznivo dejanje.

Kameniku so prvič sodili leta 1997, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca, njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.

Decembra leta 1999 je bil Kamenik za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. Sodba je bila razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen. Leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, kar pa se ni zgodilo, saj je vmes zaradi preprodaje mamil pristal v zaporu v tujini.