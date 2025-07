Ekipa albanskih in švicarskih arheologov je na dnu Ohridskega jezera odkrila ostanke lovske in poljedelske skupnosti, ki naj bi živela pred osem tisoč leti, kar bi lahko bila najstarejša naselbina v Evropi. Raziskovalci so okoli tri metre pod vodo odkrili lesene stebre, živalske kosti, orodje, bakrene predmete in keramiko s podrobnimi rezbarijami.

Po besedah švicarskega arheologa Alberta Hafnerja, enega od vodilnih na Inštitutu za arheološke vede, ki deluje na Univerzi v Bernu, so podobne naselbine našli v alpskih in sredozemskih pokrajinah, vendar so naselbine v ohridski vasi Lin pol tisočletja starejše in segajo od šest tisoč do osem tisoč let v zgodovino.

"Ker je organski material dobro ohranjen, je mogoče ugotoviti, kaj so takrat ljudje jedli in sadili," je Hafnerjeve besede povzel britanski spletni portal Independent.

Zbrali več kot tisoč vzorcev lesa

Starost najdb arheologi določajo z radioogljikovim datiranjem in dendrokronologijo, ki se ukvarja s preučevanjem branik v lesu in omogoča ugotavljanje starosti lesa. Na najdišču, kjer je morda živelo okoli sto ljudi, so doslej zbrali več kot tisoč vzorcev lesa. Kot domnevajo, se naselbina razprostira na približno šestih hektarjih, vendar so po šestih letih raziskovanja izkopali le okoli odstotek najdišča.

Za raziskavo bodo potrebna desetletja

Arheolog Adrian Anastasi iz Albanskega inštituta za arheologijo je napovedal, da bodo za raziskavo celotnega najdišča potrebna desetletja. Na podlagi njihovega načina življenja, prehranjevanja, lova, ribarjenja in grajenja svojega naselja je bila skupnost za tisti čas po Anastasijevi oceni zelo razvita.

Ohridsko jezero, najstarejše evropsko jezero, ki leži na meji med Albanijo in Severno Makedonijo, je uvrščeno tudi na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine.