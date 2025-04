Osupli znanstveniki: To odkritje spreminja svetovno zgodovino

Feničani so bili starodavna bližnjevzhodna civilizacija, ki je razvila zgodnjo abecedo in je svojo kulturo razširila daleč naokoli. Toda na veliko presenečenje znanstvenikov se pri tem tudi niso demografsko oz. genetsko širili. To velja tudi za slovito Kartagino, ki se je z Rimom spopadala za prevlado v Sredozemlju.

Najverjetneje ni nikogar, ki ne bi slišal za antičnega vojskovodjo Hanibala in za vojne med Kartagino in Rimom, ki jih je na koncu dobil zadnji. V zgodovinopisju je veljalo, da so bili Kartažani potomci Feničanov, ki so širili svoje kolonije v Sredozemlju v prvem tisočletju pred našim štetjem.

Feničanska civilizacija in njeno širjenje

Feničanska civilizacija se je pojavila pred več kot tri tisoč leti, njena središča so bila na območju današnjega Libanona in bližnje okolice, preden se je razširila po drugih sredozemskih deželah.

Bližnjevzhodne feničanske mestne države so sčasoma padle pod nadzor drugih skupin oz. držav, vendar je feničanska kultura uspevala dlje proti zahodu – predvsem v Kartagini (ta je ležala na območju današnje Tunizije) vse do njenega uničenja leta 146 pred našim štetjem.

Feničanske države si delijo jezik, kulturo in vero

Feničanske mestne države so si delile jezike – zapisane z abecedo, ki je bila predhodnica grških in latinskih črk –, verske prakse in pomorsko trgovsko gospodarstvo. Mnogi raziskovalci so domnevali, da so si njihovi prebivalci delili tudi prednike, povezane z bližnjevzhodnim izvorom kulture, piše britanski znanstveni medij Nature.

Kartažani, tako kot drugi prebivalci punskih mest v osrednjem in zahodnem Sredozemlju, so imeli večinoma genetske prednike z območja Sicilije in dežel ob Egejskem morju. Gre torej za Grke, ki so prevzeli feničanski jezik in kulturo? Na fotografiji: kip obraza iz punske Kartagine. Foto: Guliverimage

Toda skupina znanstvenikov z Inštituta Max Planck za evolucijsko antropologijo v Leipzigu v Nemčiji in s Harvarda, ki so analizirali DNK iz posmrtnih ostankov 210 ljudi s feničanskih arheoloških najdišč na Bližnjem vzhodu, v Evropi in Severni Afriki, so prišli do presenetljivega odkritja.

Presenetljivo odkritje znanstvenikov

Na presenečenje znanstvenikov ljudje iz sredozemskih postojank feničanske kulture na območju osrednjega in zahodnega Sredozemlja – znani tudi kot Punci – niso imeli močne genetske povezave s starodavnimi prebivalci Bližnjega vzhoda, niti s tistimi z najdišč, povezanih s Feničani in njihovimi predniki Kanaanci.

Namesto tega so ti dediči levantinske feničanske kulture večino svojega porekla izpeljali iz genetskega profila, podobnega tistemu na Siciliji in v Egejskem morju (gre za območja, ki so jih poseljevali stari Grki).

Velika genetska raznolikost

Velik del preostalih prednikov izvira iz Severne Afrike, kar odraža naraščajoči vpliv Kartagine. Vendar je bil ta severnoafriški prispevek le manjšina na vseh vzorčenih najdiščih, vključno s Kartagino, piše v znanstveni študiji.

Feničanska kultura se z Bližnjega vzhoda v osrednje in zahodne Sredozemlje po ugotovitvah znanstvenikov ni širila z množičnimi selitvami, ampak je šlo le za širjenje feničanske kulture med sredozemska ljudstva. Na fotografiji: kip punske boginje Tanit iz ene od punskih kolonij v Sredozemlju. Foto: Guliverimage

Različna punska najdišča v osrednjem in zahodnem Sredozemlju kažejo podobne vzorce velike genetske raznolikosti. Prav tako so znanstveniki zaznali genetske povezave po vsem Sredozemlju, ki odražajo skupne demografske procese, ki so oblikovali punski svet.

Feničanska kultura se ni širila z množičnimi migracijami

Kot pravi vodilni avtor študije Harald Ringbauer, to ponuja novo perspektivo o tem, kako se je feničanska kultura širila: ne z obsežnimi množičnimi migracijami, temveč z dinamičnim procesom kulturnega prenosa in asimilacije.

