Vrnitev kitajskega Frankensteina. Zdaj je z njim tudi ženska.

He Džiankuj je bil na Kitajskem tri leta zaprt zaradi poskusov na zarodkih. Zdaj napoveduje nove poskuse. Pred kratkim se je tudi poročil, a kitajske oblasti njegovi ženi, Kanadčanki kitajskega rodu Cathy Tie, ne dovolijo prihoda na Kitajsko. Ker so Heju kitajske oblasti že pred leti odvzele potni list, ne more oditi s Kitajske.

He Džiankuj ima visoke cilje. Upa, kot je pred nekaj tedni objavil na svojem računu na družbenem omrežju X, da se ga bo človeštvo nekega dne spominjalo kot kitajskega Darwina. V naslovih svetovnega tiska je genetski raziskovalec v zadnjem času bolj znan kot kitajski Frankenstein, piše nemški medij Die Zeit.

Najbolj znan kitajski genetski raziskovalec

Trenutno je težko napovedati, pod katerim od dveh nazivov se bo He Džiankuj zapisal v zgodovino. Še danes je težko natančno določiti, kaj žene verjetno najbolj znanega kitajskega genetskega raziskovalca. Po resnih neuspehih načrtuje vrnitev. Pred kratkim se je tudi poročil.

He Džiankuj, ki je zdaj star 41 let, je postal leta 2018 skoraj čez noč znan, ko je javno oznanil, da bo izvedel doslej neizveden poskus: z uporabo terapije z zarodnimi celicami namerava cepiti dva človeška dvojčka proti virusu HIV.

Etično sporni postopek

To je bil postopek, ki ga še nikoli prej niso izvedli, in to z dobrim razlogom, saj sproža kompleksna etična in medicinska vprašanja. Terapija z zarodnimi celicami globoko posega v genetsko strukturo in sproži mutacije, ki se lahko prenesejo naprej.

Na fotografiji z dne 9. oktobra 2018 vidimo embriologa, ki je bil del ekipe, ki je sodelovala z He Džiankujem. Mikrobiolog prilagaja mikroploščo z zarodki v laboratoriju v Šenženu v provinci Guandong na jugu Kitajske. Foto: Guliverimage

To je lahko zaželeno, če ščiti pred aidsom. Toda vsaka nenamerna genetska sprememba se lahko prenese tudi na naslednje generacije. In ne glede na morebitno poznejšo škodo znanstveniki običajno ne eksperimentirajo na živih zarodkih, piše Die Zeit.

Obsojen na tri leta zapora

Ostro so ga kritizirali številni mednarodni raziskovalni kolegi. Njegov postopek je sprožil svetovno medijsko razpravo o nevarnostih "dizajnerskih dojenčkov", obsodili pa so ga kot brezvestnega zdravnika, ki je v želji po prepoznavnosti prekoračil etične meje. Na Kitajskem je končal na sodišču in bil leta 2019 obsojen na tri leta zapora. Ko je izginil za zapahi, se je zdelo, kot da je njegove kariere konec.

Po izpustitvi pa je He večkrat napovedal, da namerava nadaljevati s svojimi kontroverznimi raziskavami. Na Kitajskem so zakonodajo o terapiji z zarodnimi celicami od takrat zaostrili, nenazadnje zaradi mednarodnega ogorčenja nad Hejevimi poskusi. Še huje je, da je genetik zdaj v veliki meri izoliran v svoji domovini – ne pripada več nobeni univerzi ali drugi raziskovalni ustanovi.

Hejeva vrnitev na družbenih omrežjih

Kljub vsem tem težavam se je He v zadnjih mesecih vrnil z valom objav v angleškem jeziku na svojem računu X. Na fotografijah običajno pozira v beli zdravniški uniformi, v ozadju pa je vidna notranjost zasebnega raziskovalnega laboratorija.

He Džiankuj je bil leta 2019 obsojen na tri leta zapora, odvzeli pa so mu tudi potni list, tako da ne more zapustiti Kitajske. Foto: Guliverimage

Vsakih nekaj dni je pred kratkim objavil mešanico drznih napovedi ("Čez dve leti bom začel izkoreninjati Alzheimerjevo bolezen"), vzvišenih samoocen ("Želim biti pionir genomske kirurgije za ves svet") in filozofskih idej ("Etika ovira znanstvene inovacije in napredek").

Poroka z znanstvenico Cathy Tie

Sredi aprila je raziskovalec sporočil, da se je poročil v Pekingu. Njegova novopečena žena ni neznanka svetu znanosti: 29-letna Cathy Tie, kitajska Kanadčanka, je svojo izjemno uspešno kariero začela kot bioinformatičarka, preden jo je Peter Thiel odkril na sceni tveganega kapitala v Silicijevi dolini.

Radikalni libertarni veliki vlagatelj, ljubitelj kontroverznih disruptivnih tehnologij je Cathy Tie dal nepovratna sredstva, ki jih je ta uporabila za ustanovitev svojega zagonskega podjetja za genetsko testiranje Ranomics – takrat še ni bila stara 20 let, piše Die Zeit.

Cathy Tie zagovarja rušenje tabujev

Na svojem računu na omrežju X Cathy Tie s podobnim navdušenjem kot njen mož zagovarja rušenje tabujev, ki obkrožajo pionirske genetske raziskave. Komentatorji so hitro ugibali, da ne načrtujeta le ustanovitve družine, temveč si prizadevata tudi za skupne raziskovalne in poslovne interese.

Fotografija s poroke He Džiankuja in Cathy Tie:

On this day last month, I married the most controversial scientist in the world. Now, we may never see each other again. While I’m concerned about my marriage, I am more concerned about what this means for humanity and the future of science. pic.twitter.com/msTKnZUrHO — Cathy Tie (@CathyTie) May 18, 2025

Kar zadeva to različico, je He Džiankuj dva dni pred poroko na omrežju X napovedal ustanovitev novega podjetja. Imenuje se Cathy Medicine. "Z uporabo terapije zarodnih linij bomo izkoreninili bolezni v prihodnjih generacijah," napoveduje.

Cathy ne more na Kitajsko

Še preden je novopečeni zakonski par lahko razkril svoje načrte za prihodnost, je zgodba dobila nov presenetljiv preobrat. Pred nekaj dnevi je Cathy Tie razkrila, da ji prepovedujejo vstop na Kitajsko, njenemu možu pa prepovedujejo zapustiti Kitajsko, ker so mu po obsodbi zasegli potni list. "Morda se ne bova nikoli več videla," je zapisala in dodala: "Skrbi me za svoj zakon, še bolj pa me skrbi, kaj to pomeni za človeštvo in prihodnost znanosti."

Na novinarsko vprašanje Die Zeita je He na kratko odgovoril: "Ne morem dajati intervjujev, lahko pa govorite z mojo ženo, Cathy Tie." Da ne more na Kitajsko, je Cathy Tie izvedela na Filipinih, ko se je hotela vkrcati na letalo do Pekinga. Pred odhodom je v ZDA prodala svoje stanovanje in avtomobil, da bi začela novo življenje z možem na Kitajskem.

Zakaj se je Cathy zaljubila v kitajskega Frankensteina?

Cathy Tie je še pred mesecem dni vstopila na Kitajsko brez težav s kitajskim vizumom, ki je veljal še sedem let. "Od takrat se pri meni ni nič spremenilo – razen tega, da sem se na Kitajskem poročila s to osebo: doktorjem Hejem," je dodala. Par sta s Hejem postala januarja letos.

He Džiankuj in Cathy Tie v laboratoriju:

The future of China-US relations will rely solely on biotech, and @CathyTie 's knowledge of medical genetics pic.twitter.com/j4BTaO6ngu — Jiankui He (@Jiankui_He) April 22, 2025

"Eden od razlogov, zakaj sem se vanj zaljubila, je njegov pogumen odnos," pravi. Seveda ju zanima kontroverzna terapija z zarodno linijo. "To je zelo inovativna tehnologija, ki spreminja svet," trdi kitajska Kanadčanka.

He grozi, da bo odšel v ZDA

"Želimo si odprto razpravo o tem, da bi se ta tehnologija razvijala in ne zatirala." Vedno je spodbujala svojega moža, naj razmišlja onkraj Kitajske, naj razmisli o tem, kako lahko ta tehnologija koristi vsemu človeštvu.

He se je dolgo skušal prikazati kot zaprisežen kitajski domoljub, zdaj pa javno grozi, da bo zapustil Kitajsko in delal v ZDA, če kitajska vlada ne bo dovolila njegovi ženi, da pride k njemu v Peking. V kitajščini je zapisal: "Ši Džinping, vrni mi potni list!" Njegova Cathy se je za zdaj vrnila v ZDA, še piše Die Zeit.