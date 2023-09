Odkritja znanstvenikov: ljudje so bili na robu izumrtja

Do izumrtja naših prednikov je po ugotovitvah genetikov prišlo v obdobju, še preden je prišlo do odcepitve skupne veje neandertalcev in denisovancev od sodobnega človeka. Ta odcepitev se je zgodila pred okoli 600 tisoč leti v Afriki. Na fotografiji: rekonstrukcija neandertalcev.

Na podlagi preučevanja 3.154 genomov današnjih ljudi so genetiki (večina od njih je s Kitajske) z na novo razvito metodo ugotovili, da so naši predniki pred približno 930 tisoč do 813 tisoč leti šli skozi resno populacijsko ozko grlo (ozko grlo, bottleneck po angleško, je oznaka za velik upad prebivalstva, op. p.).

Število takratnih ljudi se je s približno 100 tisoč zmanjšalo na manj kot 1.300. Ozko grlo je trajalo približno 117.000 let in je pripeljalo človeške prednike blizu izumrtja. To ozko grlo je skladno s precejšnjo kronološko vrzeljo glede afriških in evrazijskih fosilnih najdb, še piše v članku, ki ga je objavila ameriška znanstvena revija Science.

Vir: Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition, 31. avgust, 2023 (sl. Genomsko sklepanje o hudem upadu človeškega prebivalstva med prehodom iz zgodnjega v srednji pleistocen).