Odkritja znanstvenikov: razvozlan izvor Slovencev?

Skupina znanstvenikov iz Češke, Nemčije in ZDA je s pomočjo genetike odkrila, kako je prišlo do nastanka Slovanov v času preseljevanja ljudstev. Slovani so po njihovi analizi nastali z mešanjem skupin baltskih ljudstev z Vzhodnimi Germani in iranskimi Sarmati ali Skiti.

Znanstveniki so si pri iskanju rešitve vprašanja genskega izvora Slovanov, katerim pripadamo tudi Slovenci, pomagali s t. i. metodo istovetnosti po izvoru (IBD: Identity by descent). S to metodo lahko ugotovimo, koliko genov so določene populacije dobile od predniških populacij.

Zgodnji Slovani in Balti

IBD-analiza avtosomnih kromosomov je pokazala, da so bili prvotni Slovani ljudstvo, ki je bilo blizu baltskim populacijam (današnji baltski populaciji sta litovska in latvijska).

Glede na to, da so jezikoslovci že pred desetletji ugotovili, da sta se tako praslovanščina kot prabaltščina najverjetneje razvili iz skupnega jezika, tj. prabaltoslovanščine, to odkritje ni presenečenje. Tudi pretekle genske raziskave so odkrile sorodnosti med Balti in Slovani.

Mešanje z Germani in stepskimi nomadi

Če so bili prvi oziroma zgodnji Slovani gensko zelo blizu Baltom, ki so živeli na severovzhodu Evrope v pozni bronasti dobi in zgodnji železni dobi, so se pozneje oddaljili od njih.

Razlog je bil po mnenju znanstvenikov mešanje z Vzhodnimi Germani in Sarmati ali Skiti. Zadnji dve ljudstvi sta iranskega izvora. Vzhodni Germani in iranski nomadi so v prvi polovici prvega tisočletja našega štetja živeli na območju današnje Ukrajine.

Naseljevanje v južno in srednjo Evropo

Poznejši Slovani so bili gensko bližje srednjim in južnim Evropejcem, kar je verjetno posledica nadaljnjega mešanja Slovanov z lokalnim prebivalstvom v obdobju preseljevanja ljudstva.

Kot je znano, pisni viri prvič omenjajo Slovane v prvi polovici 6. stoletja, ko se začnejo iz svoje zakarpatske pradomovine seliti proti zahodu in jugu Evrope. V 6. stoletju so Slovani prišli tudi na območje današnje Slovenije.

Avtorji študije Genetic identification of Slavs in Migration Period Europe using an IBD sharing graph (sl. Genska identifikacija Slovanov v Evropi v obdobju preseljevanja z uporabo IBD-grafa) so: ruski znanstveniki Pavel Flegontov, Olga Flegontova, Gulnaz Sagmanova in Leonid Vjazov (vsi delajo na Češkem na Univerzi v Ostravi), nemški znanstvenik Harald Ringbauer (Inštitut Maxa Plancka za evolucijsko antropologijo v Leipzigu in Oddelek za evolucijsko biologijo človeka na Univerzi Harvard) ter ameriški znanstvenik David Reich (Oddelek za evolucijsko biologijo človeka na Univerzi Harvard).