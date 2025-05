Najmanj 67 otrok spočetih s spermo darovalca s tveganjem za raka. Deset jih je že zbolelo.

V Evropi je bilo najmanj 67 ljudi, od katerih jih je deset zbolelo za rakom, spočetih s spermo moškega, ki nosi redko genetsko mutacijo, povezano z rakom. Gre za otroke, rojene med letoma 2008 in 2015. Primer so odkrili, ko sta dve družini stopili v stik s svojimi klinikami za plodnost, potem ko so njuni otroci zboleli za rakom, za katerega sumijo, da je povezan z redko genetsko različico.

Evropska banka za darovanje sperme je potrdila, da so pri darovalcu odkrili prisotnost genske mutacije TP53. V raziskavi so evropski oddelki za genetiko in pediatrijo testirali 67 otrok iz 46 družin in pri 23 otrocih odkrili gensko mutacijo.

Primer vzbuja nove pomisleke glede zapletenosti izsleditve toliko družin, ko se odkrije resna zdravstvena težava. "Imeti moramo evropsko omejitev števila rojstev ali družin za enega samega darovalca," je dejala Edwige Kasper, biologinja v univerzitetni bolnišnici Rouen v Franciji, ki je primer predstavila na letni konferenci Evropskega združenja za človeško genetiko v Milanu.

Strokovnjaki že nekaj časa opozarjajo na tveganja, ki jih prinaša uporaba sperme enega darovalca za spočetje velikega števila otrok v različnih državah, piše The Guardian.