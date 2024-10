Slavni raziskovalec Krištof Kolumb, ki je leta 1492 odkril Ameriko, je bil verjetno Španec in Jud, trdi skupina španskih znanstvenikov. Prepričani so, da se je najverjetneje rodil v Valencii, ne v Genovi v Italiji v družini tkalcev volne.

Obstaja približno 25 nasprotujočih si teorij o rojstnem kraju Krištofa Kolumba, vključno s Poljsko, Veliko Britanijo, Grčijo, Portugalsko, Madžarsko in Skandinavijo, piše BBC. Najbolj splošno sprejeta teorija je bila, da se je rodil v Genovi leta 1451 v družini tkalcev volne.

Raziskava Kolumbovega DNK

Leta 2003 sta José Antonio Lorente, profesor forenzične medicine na Univerzi v Granadi, in zgodovinar Marcial Castro izkopala nekaj, za kar so verjeli, da so Kolumbovi ostanki iz seviljske katedrale.

Kolumb je leta 1506 umrl v španskem mestu Valladolid, vendar je želel biti pokopan na karibskem otoku Hispaniola. Njegove posmrtne ostanke so tja prenesli leta 1542, vendar so jih stoletja pozneje prenesli na Kubo, preden so jih končno položili v Sevillo.

Je bil Kolumb Jud, ki je skrival svoj izvor?

Raziskovalci so vzeli tudi vzorce DNK iz grobnice in iz kosti Kolumbovega sina Hernanda Kolumba in brata Diega Kolumba. Od takrat so znanstveniki te genetske informacije primerjali s podatki zgodovinskih osebnosti in raziskovalčevih sorodnikov, da bi poskušali razrešiti skrivnost.

Kolumb je vodil odpravo, ki so jo podprli španski katoliški monarhi in s katero so želeli vzpostaviti novo pot v Azijo – vendar je namesto tega dosegel Karibe. Njegov prihod tja je pomenil začetek obdobja stikov Evrope z Ameriko. Kolumb je bil vse do svoje smrti prepričan, da je priplul do Indije, in ni vedel, da je za Evropejce odkril novo celino. Foto: Guliverimage

Po mnenju španskih znanstvenikov je Kolumb živel v Španiji – verjetno v Valencii – in je bil Jud. Menijo, da je skrival svoj izvor, da bi se izognil preganjanju.

Izgon Judov iz Španije v letu odkritja Novega sveta

Približno 300 tisoč Judov je živelo v Španiji, preden so skupaj z muslimani leta 1492, v letu, ko je Kolumb pristal v Ameriki, prejeli ukaz, naj se spreobrnejo v katoličanstvo ali zapustijo državo.

Profesor Lorente je ob objavi rezultatov študije v televizijskem dokumentarcu o Kolumbu dejal, da so skoraj popolnoma zanesljivi.

Oddaja, ki so jo v soboto zvečer predvajali na španski nacionalni radiotelevizijski postaji RTVE, je sovpadala s španskim nacionalnim dnevom, s katerim praznujejo prihod raziskovalca v Ameriko, še piše BBC.