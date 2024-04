Odkritja znanstvenikov: ženske z neandertalskimi geni so bolj plodne

Ena od treh žensk v Evropi je od neandertalcev podedovala receptor za progesteron – gensko različico, povezano s povečano plodnostjo, manj krvavitvami v zgodnji nosečnosti in manj spontanimi splavi. To ugotavlja študija Inštituta Maxa Plancka za evolucijsko antropologijo v Nemčiji in Inštituta Karolinska na Švedskem.

Receptor za progesteron je primer, kako lahko ugodne genetske različice, ki so bile vnesene v sodobnega človeka z mešanjem z neandertalci, vplivajo na ljudi, ki živijo danes, trdi Hugo Zeberg, raziskovalec na Inštitutu Maxa Plancka za evolucijsko antropologijo in Inštitutu Karolinska.

Analiza genetskih podatkov več kot 240 tisoč žensk

Zeberg je opravil študijo skupaj s kolegoma Janet Kelso in Svantejem Pääbom, piše na spletni strani inštitutov Maxa Plancka.

Progesteron je hormon, ki igra pomembno vlogo pri menstrualnem ciklusu in nosečnosti. Analize genetskih podatkov 244 tisoč žensk kažejo, da je skoraj vsaka tretja ženska v Evropi podedovala progesteronski receptor od neandertalcev. Devetindvajset odstotkov teh žensk nosi eno kopijo neandertalskega receptorja, trije odstotki pa dve kopiji.

Prednosti neandertalske različice receptorja

"Delež žensk, ki so podedovale ta gen, je približno desetkrat večji kot pri večini različic neandertalskega gena," pravi Zeberg in dodaja, da te ugotovitve kažejo, da ima neandertalska različica receptorja ugoden učinek na plodnost.

Znanstveniki so že pred leti ugotovili, da je prišlo do mešanja med anatomsko sodobnim človekom in neandertalci, zaradi česar genom sodobnih ljudi zunaj Afrike vsebuje nekaj odstotkov neandertalskega DNK. Na fotografija: lutka neandertalca in neandertalke. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Študija kaže, da imajo ženske, ki imajo neandertalsko različico receptorja, manj krvavitev v zgodnji nosečnosti, manj spontanih splavov in rodijo več otrok.

Ugotovitve molekularne analize

Molekularne analize so pokazale, da te ženske proizvedejo več receptorjev za progesteron v svojih celicah, kar lahko vodi do povečane občutljivosti na progesteron ter zaščite pred zgodnjimi spontanimi splavi in krvavitvami, še piše na spletni strani inštituta.