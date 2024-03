Starodavna DNK razkriva zanimive podrobnosti o kitajskem cesarju

Iz ostankov kitajskega cesarja, ki je vladal v šestem stoletju, so znanstveniki analizirali genetski material in se na podlagi njegove DNK dokopali do zanimivih odkritij. Uspelo jim je celo rekonstruirati njegov obraz.

Cesar Vu je vladal v temnem obdobju Kitajske zgodovine med letoma 560 in 580. Arheologi so njegovo grobnico na severozahodu Kitajske našli leta 1996.

V najnovejši študiji, objavljeni v reviji Current Biology, so raziskovalci analizirali genetski material iz njegovih ostankov, ki je vključeval skoraj celotno lobanjo. Zbrali so podatke o njegovem videzu, zdravju in poreklu. Analiza genoma, sekvenciranega iz DNK, je pokazala, da je imel cesar Vu rjave oči, črne lase in nekoliko temnejšo barvo kože, raziskavo povzema CNN.

In a first, China reconstructed the likeness of an ancient emperor from 1,500 years ago with archaeological science using 1 million gene loci on the bones of Emperor Wu (Yuwen Yong) of the Northern Zhou Dynasty (557–581), an #archaeology team announced on Thursday. pic.twitter.com/RN4Z4w84cB — China Science (@ChinaScience) March 29, 2024

Cesar je pripadal manjšemu nomadskemu ljudstvu Šjanbejem, ki so živeli na tleh današnje Mongolije, severne in severovzhodne Kitajske. Po nekaterih podatkih so bili pripadniki ljudstva eksotičnega videza. "Naša analiza kaže, da je imel cesar Vu značilne obrazne značilnosti vzhodne ali severovzhodne Azije," je v sporočilu za javnost pojasnil Shaoqing Wen, soavtor študije in izredni profesor na univerzi Fudan v Šanghaju.

Na podlagi DNK so znanstveniki odkrili, da je cesar nenadoma umrl pri 36. letih, natančnega vzroka smrti pa jim ni uspelo določiti. So pa odkrili genetsko dovzetnost za možgansko kap, kar bi lahko pojasnilo nekatere simptome, ki so jih zgodovinarji pripisali cesarju, kot so recimo povešene veke in slepota.

Rekonstrukcija obraza prepričljivo realistična

Zbrane genetske podatke so uporabili za 3D-rekonstrukcijo njegovega obraza. "Študija ponuja zanimiv vpogled v zgodovino, pri čemer nam je uspelo obraz cesarja rekonstruirati do te mere, da je videti prepričljivo realističen," je pojasnil Tobias Houlton, ki je sodeloval pri ustvarjanju obraznih rekonstrukcij cesarja Wuja.

Podobno kot cesarjev videz je zanimivo tudi njegovo poreklo. O ljudstvu Šjanbejev namreč ne vemo veliko, saj so ga raziskovalci do zdaj le redko vzeli pod drobnogled.