Raziskava pokazala, da se je zgodil preobrat

Po manj obetavnem lanskem letu, ko je v svetovno rast zaupalo 18 odstotkov anketirancev, se je letos delež pozitivno naravnanih povečal na 38 odstotkov. Trend povečanega zaupanja je raziskava pokazala tudi v Sloveniji, kjer je bilo lani optimističnih 13 odstotkov anketirancev, letos pa so se optimistična pričakovanja glede globalne rasti skoraj potrojila na 34 odstotkov, je na današnji predstavitvi rezultatov raziskave v Ljubljani povedala direktorica oddelka za pravne storitve PwC v Sloveniji Sanja Savič.

Dvomijo, da bodo lahko preživeli brez sprememb

Kljub temu pa je zaupanje v dolgoročno prihodnost po njenih besedah še bolj krhko kot lani. Približno polovica vodilnih namreč ne verjame, da bo njihovo podjetje brez temeljite preobrazbe uspešno tudi prihodnjih deset let, saj se tehnološki in podnebni pritiski stopnjujejo zelo hitro. "V Sloveniji je ta ocena še bolj izostrena. 45 odstotkov direktorjev po svetu, v Sloveniji pa kar 59 odstotkov, dvomi, da bo njihovo podjetje preživelo v prihodnjih desetih letih, če ostanejo na trenutni poslovni poti," je povedala.

Kot so še izpostavili v PwC, primerjava za nazaj pokaže, da gre pri letošnjih napovedih gospodarske rasti za vrnitev na ocene iz predkoronskih časov. "Krivulja nakazuje vrnitev k zmernosti po obdobju ekstremnih padcev in vzponov pred in med pandemijo ter po njej," so zapisali. Slovenski predsedniki uprav in direktorji so v raziskavi prvič sodelovali leta 2019.

Najbolj izpostavljen ukrep na področju zelenega prehoda je po izsledkih raziskave tako doma kot po svetu energetska učinkovitost. Ob tem štirje od desetih direktorjev po svetu oziroma trije od desetih v Sloveniji poročajo, da so zaradi podnebju prijaznih naložb pristali na nižje donose.

"Izzivi ostajajo veliki, smo v prelomnem obdobju transformacije"

Zaupanje v potencial generativne umetne inteligence je v Sloveniji nekoliko manjše kot na globalni ravni, prav tako so slovenski direktorji manj prepričani o višjih dohodkih zaradi umetne inteligence. Kot je ocenila izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič, so leta negotovosti in šokov gospodarstvo spodbudila k večji odpornosti in pripravljenosti na spremembe. "Izzivi sicer ostajajo veliki, saj smo v prelomnem obdobju transformacije," je poudarila.

Glavni zaviralni dejavniki pri razvoju poslovnega okolja ostajajo administrativne ovire, težava je še naprej tudi nepredvidljivost regulativnih okvirov. "Prezrta ne sme ostati niti demografska slika, ki se že zdaj kaže v obliki pomanjkanja delovne sile," je dejala. V letošnji globalni raziskavi, ki je 27. po vrsti, sta sodelovala 4.702 izvršna direktorja iz 105 držav, med njimi 41 iz Slovenije. Izvedli so jo oktobra in novembra lani.