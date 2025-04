Španija se je odločila preklicati pogodbo za nakup izraelskega streliva, potem ko so k temu pritiskali skrajno levi koalicijski partnerji. Odločitev Madrida so v Izraelu obsodili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španski premier Pedro Sanchez, ki velja za enega bolj odkritih kritikov izraelskih vojaških operacij v Gazi, je po izbruhu vojne ustavil orožarske posle z Izraelom.

Spor znotraj koalicije

Notranje ministrstvo je nato poskušalo prekiniti 6,8 milijona evrov vredno pogodbo z izraelskim podjetjem IMI Systems, ki naj bi Španiji dobavilo naboje. Vendar je ministrstvo v sredo sporočilo, da je odstopilo od poskusa prekinitve pogodbe. Državna pravna služba je namreč opozorila, da bi glede na stopnjo izvajanja pogodbe Španija morala vseeno plačati za strelivo, ne da bi ga prejela.

Skrajno leva stranka Sumar se je na to burno odzvala in odločitev označila za očitno kršitev vladne zaveze, da ne bo trgovala z orožjem z Izraelom. Nato pa so viri v vladi v četrtek sporočili, da bodo pogodbo enostransko prekinili, poroča AFP.

"Odbor za naložbe v material z dvojno rabo bo podjetju zavrnil dovoljenje za uvoz te opreme v našo državo zaradi splošnega interesa, takoj zatem pa bo notranje ministrstvo prekinilo pogodbo," so dodali viri.

Izrael je odločitev obsodil

Izrael je odločitev Madrida ostro obsodil. Špansko vlado je obtožil, da je "žrtvovala varnostne vidike v politične namene". Španija "še naprej stoji na napačni strani zgodovine – proti judovski državi, ki se brani pred terorističnimi napadi", je izraelsko zunanje ministrstvo zapisalo v izjavi za AFP.