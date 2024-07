Sanchez zavrnil pričanje v preiskavi proti ženi

Zaslišanje, ki je potekalo v palači Moncloa, je trajalo približno 20 minut, je sporočila odvetnica skrajno desne stranke Vox Marta Castro, ki je bila prisotna na zaslišanju. Dodala je, da se je Sanchez skliceval na pravico, da mu proti ženi ni treba pričati.

Sanchez: Gre za obrekovalno kampanjo

Sanchez, ki sicer očitke na račun žene zavrača kot del obrekovalne kampanje, katere cilj je spodkopati vlado, je prejšnji teden privolil v pričanje v predhodni preiskavi korupcije. Premier je nameraval pričati pisno, a je sodnik Juan Carlos Peinado njegovo prošnjo v petek zavrnil.

Pedro Sanchez in njegova žena Begoni Sanchez. Foto: Gulliverimage

Preiskava proti premierjevi ženi se je začela sredi aprila zaradi suma korupcije in domnevnega trgovanja z vplivom na podlagi obtožbe protikorupcijske nevladne organizacije Manos Limpias, ki je povezana s skrajno desnico. Skupina, ki je v preteklosti neuspešno tožila že vrsto politikov, je nato priznala, da je tožba proti Begoni Gomez temeljila samo na medijskih prispevkih.

Sanchezova žena molčala na sodišču

Gomezova se je na zaslišanju sredi meseca sklicevala na pravico do molka in po nekaj minutah odšla, ne da bi podala izjavo. Njen odvetnik Antonio Camacho je ob odhodu dejal, da v tej fazi "ni več razloga za obstoj tega sodnega procesa" in poudaril, da dosedanje preiskave "niso prinesle nobenih rezultatov".