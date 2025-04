Izraelski premier Benjamin Netanjahu bo danes drugič, odkar je mesto predsednika ZDA znova zasedel Donald Trump, obiskal Belo hišo. Po napovedih bosta govorila o novih carinah na uvoz v ZDA, s čimer bo prvi tuji voditelj, ki se bo po uvedbi tega ukrepa osebno srečal s Trumpom. Govorila naj bi tudi o Gazi in Mednarodnem kazenskem sodišču.

Poudarki dneva:



6.15 Netanjahu po dveh mesecih spet v Beli hiši

Trump je z objavo carin za večino držav in ozemelj po svetu prejšnji teden pretresel svet. V soboto so začele veljati desetodstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, za okoli 60 držav in EU pa bodo v sredo uvedene še višje carine.

Za uvoz izraelskega blaga v ZDA so predvidene 17-odstotne carine, po nekaterih napovedih pa naj bi vplivale predvsem na izraelski izvoz strojev in medicinske opreme.

ZDA so sicer tesna zaveznica Izraela in njegova največja posamezna trgovinska partnerica.

Trump in Netanjahu bosta najverjetneje govorila tudi o Iranu in izraelski vojni proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas na območju Gaze. Ponovno vabilo v Belo hišo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa velja za gesto ameriške podpore desničarskemu izraelskemu premierju, ki kljub mednarodnim kritikam širi kopenske operacije v Gazi.

Netanjahu je že prispel v Washington. Foto: Reuters

Po navedbah urada izraelskega premierja bosta Trump in Netanjahu govorila tudi o "bitki proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC)". To je novembra lani izdalo priporni nalog za Netanjahuja zaradi suma vojnih zločinov v Gazi, med več deset državami, ki ne priznavajo pristojnosti ICC, pa so tudi ZDA. Trump je februarja celo uvedel sankcije proti temu sodišču.