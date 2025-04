Izraelske sile nadaljujejo silovito obstreljevanje Gaze, ubitih 41 ljudi

V izraelskem napadu v mestu Gaza na severu enklave je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala lokalna civilna zaščita. Al Jazeera medtem poroča o napadih drugod po enklavi, ki so zahtevali nove žrtve. O visokem številu žrtev priča tudi dnevno poročilo zdravstvenega ministrstva.

Izraelska vojska je prebivalcem mestne četrti v mestu Gaza, kjer so izvedli omenjeni napad, ukazala umik, češ da tam "uničujejo teroristično infrastrukturo".

Nova noč napadov sledi sredinemu obstreljevanju, med katerim so izraelske sile ciljale tudi zdravstveni objekt na severu razdejane enklave in pri tem ubile 19 ljudi, večinoma otroke. Izrael trdi, da je napadal borce islamističnega gibanja Hamas.

Vojska je danes sporočila, da je odprla preiskavo o ločenem primeru napada na zdravstvo v Gazi, in sicer v zvezi s smrtmi 15 zdravstvenih in humanitarnih delavcev, ki so jih izraelske sile ubile 23. marca v Rafi.

Izraelska vojska je tudi v tem primeru dejala, da so ciljali "teroriste", medtem ko je predstavnik Združenih narodov pričal o namernem ciljanju reševalcev, katerih trupla so kasneje pokopali v plitke grobove.

Sistematično uničevanje infrastrukture

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev 7. oktobra 2023, je po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 50.523 življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.

Proti Izraelu je na Meddržavnem sodišču (ICJ) Južna Afrika nedolgo po začetku napadov sprožila tožbo, v kateri je Izraelu očitala kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Dogajanje v Gazi so za genocid označili tudi številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki Združenih narodov.

Izrael obenem zaseda ter redno napada še Libanon in Sirijo.