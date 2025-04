Napetost se stopnjuje: na poti je že druga ameriška letalonosilka

Ključni poudarki dneva:



14.52 V izraelskem napadu na bolnišnico ZN v Gazi več mrtvih

11.06 ZDA ob napadih na Jemen v regijo pošiljajo drugo letalonosilko

9.05 Izraelski obrambni minister napovedal širitev ofenzive v Gazi

14.52 V izraelskem napadu na bolnišnico ZN v Gazi več mrtvih

Izraelska vojska je danes napadla stavbo v Džabaliji na severu Gaze, v kateri je bila bolnišnica agencije Združenih narodov za palestinske begunce UNRWA. V napadu je bilo po navedbah civilne zaščite v enklavi ubitih 19 ljudi, med katerimi je tudi devet otrok. Izrael medtem trdi, da je napadel borce palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Po navedbah izraelske vojske so bili tarča napada borci v "poveljniškem in nadzornem centru, ki so ga uporabljali za usklajevanje terorističnih dejavnosti". Za francosko tiskovno agencijo AFP je nato vojska ločeno potrdila, da se je v napadeni stavbi nahajala klinika ZN.

Tiskovni predstavnik civilne zaščite v Gazi je medtem pojasnil, da je bil napad "usmerjen na stavbo UNRWA, v kateri je bila klinika". Dodal je, da je bilo ranjenih več deset ljudi. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, je po napadu v bolnišnici izbruhnil požar.

Izraelska vojska je od začetka vojne v Gazi 7. oktobra 2023 izvedla že več napadov na objekte ZN v Gazi. Sredi marca je bilo denimo napadeno poslopje ZN v Deir al Balahu. Kot je takrat pojasnil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric, je glede na dostopne informacije napad, v katerem je bil ubit bolgarski uslužbenec organizacije, izvedel izraelski tank.

V odzivu na napad je Dujarric še dodal, da so sprejeli odločitev o začasnem zmanjšanju mednarodnega osebja ZN v Gazi. Območje naj bi tako zapustilo približno 30 od 100 uslužbencev organizacije. Preostali skupaj z okoli 10.000 palestinskimi sodelavci UNRWA nadaljujejo delo.

11.06 ZDA ob napadih na Jemen v regijo pošiljajo drugo letalonosilko

Pentagon je v torek sporočil, da se bo na Bližnjem vzhodu letalonosilki USS Harry S. Truman pridružila še letalonosilka USS Carl Vinson. Krepitev vojaške prisotnosti je po navedbah Washingtona namenjena odvračanju agresije in zaščiti prostega pretoka trgovine v regiji.

ZDA poleg mornarice v regijo pošiljajo tudi dodatne enote vojaškega letalstva, še navaja AFP. Napoved krepitve prisotnosti prihaja v času ameriških napadov na Jemen, od koder danes prihajajo poročila o novem obstreljevanju.

Zdravstveno ministrstvo je navedlo, da so bile v nočnem ameriškem napadu v regiji Hodejda ubite štiri osebe, še trije so ranjeni. Tarča obstreljevanja na skrajnem zahodu države je bilo po jemenskih navedbah poslopje za upravljanje z vodami. Lokalni mediji poročajo še o ločenih napadih na severozahodu in severu države.

ZDA od sredine marca redno napadajo Jemen, ker hutijevci v solidarnosti s Palestinci v Gazi blokirajo pomorski promet, obenem pa napadajo ameriško mornarico.

Jemenska skupina, ki nadzoruje prestolnico Sano in številna druga mesta v državi, od začetka trenutne izraelske agresije v Gazi občasno z raketami cilja tudi Izrael.

ZDA kot tesna zaveznica Izraela v zadnjih tednih izvajajo vse večji pritisk na hutijevce, predsednik Donald Trump pa zaostruje tudi retoriko proti Iranu, ki podpira šiitsko gibanje.

9.05 Izraelski obrambni minister napovedal širitev ofenzive v Gazi

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes napovedal razširitev vojaške operacije v Gazi s ciljem "očistiti območje teroristov in teroristične infrastrukture". Dejal je še, da bo izraelska vojska v enklavi zavzela velika območja palestinskega ozemlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kac je še napovedal, da bodo območja, ki jih bodo zavzeli, vključili v izraelska varnostna območja. Podrobnosti ni pojasnil.

"Pozivam prebivalce Gaze, naj takoj ukrepajo, da bi pregnali Hamas in vrnili vse talce," je dodal.

Izrael prebivalce Gaze pozval, naj se evakuirajo

Izraelska vojska je pred tem v ponedeljek odredila evakuacijo za območje Rafe na jugu Gaze, saj da bo tam izvedla intenzivno operacijo proti teroristom. Prebivalce je prosila, naj se premestijo na območje Al Mavasi ob obali.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Avičaj Adrae je v torek prek omrežja X v arabščini pozval prebivalce Rafe in bližnjega mesta Han Junis, naj ne poslušajo Hamasa, ki jim želi preprečiti evakuacijo in jih spremeniti v živi ščit. "Nemudoma se evakuirajte z določenih območij," je dejal.

Kac je prejšnji teden opozoril, da bo vojska kmalu s polno močjo delovala v delih območja Gaze, ki jih upravlja palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Po obnovitvi napadov življenje izgubilo več kot tisoč ljudi

Izrael je 18. marca znova začel intenzivno bombardiranje Gaze in nato sprožil novo kopensko ofenzivo, s čimer se je končala skoraj dvomesečna prekinitev ognja v vojni s Hamasom.

Po podatkih, ki jih je v torek objavilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze, je bilo od obnovitve napadov ubitih 1.042 ljudi. Civilna zaščita v Gazi pa je danes sporočila, da je bilo v dveh izraelskih napadih na stanovanjske zgradbe ubitih 15 ljudi.

Skupno število smrtnih žrtev vojne, ki se je začela 7. oktobra 2023 z napadom pripadnikov Hamasa na Izrael, je tako preseglo 50.400.