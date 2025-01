Ministrstvo za pravosodje je imelo s stavbo na Litijski cesti v Ljubljani od prevzema približno 68.290 evrov stroškov. Med stroški so tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, varovanje stavbe in podpis pogodbe za izdelavo načrtov za zaščito stavbe, so zapisali na ministrstvu za pravosodje. Odločitve o namembnosti stavbe še niso sprejeli.

Ministrstvo je od prevzema stavbe na Litijski, to je bilo maja lani, prostore zavarovalo, očistilo, ogradilo z žičnato panelno ograjo ter uredilo fizično in tehnično varovanje.

Tako so za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča namenili 31.554 evrov, za dobavo in montažo ograje 13.919 evrov, za varovanje stavbe 10.151 evrov ter plačali račune, kot so omrežnina za oskrbo s pitno vodo in čiščenje vode, v višini 3.218 evrov.

V tem času so plačali tudi nekatere druge storitve, kot so odstranitev injekcijskih igel na parceli objekta (265 evrov), dodatno zaščitili okna in vrata (209 evrov) ter najeli kontejnerje za odpadke (68 evrov) in steklo (57 evrov).

Januarja so podpisali pogodbo za izdelavo načrtov za zaščito stavbe v višini 8.845 evrov z DDV.

Stroški se nabirajo, na ministrstvu pa razmišljajo

Odločitve o namembnosti stavbe še niso sprejeli, so odgovorili, je pa več odprtih možnosti. Za nadaljnjo rabo stavbe je treba pridobiti postopke, ki so v teku, so še zatrdili na ministrstvu. Med postopki so pridobitev lastništva na parceli poleg tiste, na kateri je stavba, zagotavljanje potrebnih parkirišč, sprememba namembnosti objekta iz industrijske v poslovno.

Kot so še pojasnili, so vodji službe za notranjo revizijo Suzani Hötzl izdali opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga. To so storili zaradi kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Kot so zapisali, je kršila več določb zakona o javnih uslužbencih, zakona o delovnih razmerjih, zakona o javnih financah, pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, usmeritve za državno notranje revidiranje, pogodbo o zaposlitvi ter več kodeksov.

V odgovoru za STA so na ministrstvu dodatno pojasnili, da se očitki Hötzl o nepravilnostih v pisnem opozorilu nanašajo izključno na postopkovni vidik izvajanja notranje revizije, ne pa na vsebino revidiranega posla.

"Ministrstvo se v pisnem opozorilu ni opredeljevalo do vsebine razkritij notranje revizije ali do pravilnosti samega postopka nakupa nepremičnine na Litijski cesti 51 v Ljubljani," so izpostavili.

Z vsebino tožbe niso seznanjeni

Dodatno so pojasnili, da jih je Hötzl v pisnem zagovoru na opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi seznanila, da bo zoper končno poročilo Urada za nadzor proračuna, ki je opravil izredni pregled skladnosti notranje revizije ministrstva za pravosodje nakupa sodne stavbe na Litijski cesti z usmeritvami za državno notranje revidiranje, vložila tožbo na sodišču. Z vsebino tožbe pa na ministrstvu niso podrobneje seznanjeni, so dodali.

Tudi na Uradu za nadzor proračuna s tožbo še niso seznanjeni. Pojasnjujejo, da poročila urada ni mogoče izpodbijati s sodnimi ali upravnimi pravnimi sredstvi, saj ne gre za upravni akt. Prav tako z zakonom o javnih financah ni določeno, da bi bilo mogoče zoper poročilo skladnosti delovanja notranje revizije vložiti upravni spor, so izpostavili.

Ministrstvo za pravosodje je odgovore podalo na pisno poslansko vprašanje SDS Zvonka Černača. Med drugim ga je zanimalo, kaj se dogaja s stavbo na Litijski in koliko stroškov je ministrstvo z njo imelo. Poslanec je vprašal tudi, zakaj so notranji revizorki izrekli opomin pred odpovedjo.

Ministrstvo za pravosodje, ki pred nakupom prostorov za potrebe sodišč na Litijski ni naročilo preverbe cene stavbe, je zanjo odštelo 7,7 milijona evrov, kasnejša cenitev pa je pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov. Opravljenih je bilo več revizij posla, ki so pokazale določene nepravilnosti.

Tako je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da je bilo 6,5 milijona evrov od skupnega zneska zagotovljenih s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, čeprav za takšno prerazporeditev ni bilo podlage.