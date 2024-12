Revizorki, ki je revidirala nakup sodne stavbe, opozorilo pred odpovedjo

Iz osnutka revizijskega poročila, ki ga je portal 24ur neuradno pridobil junija, je razvidno, da so finančni minister Klemen Boštjančič, takratna pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, služba vlade za zakonodajo, vlada in premier Robert Golob s svojimi ravnanji kršili zakon o javnih financah. Za nakup propadajoče poslovne stavbe tik pred koncem lanskega leta so namreč nezakonito prerazporedili sredstva iz proračunske postavke. Šlo je za 6,5 milijona evrov. Podobno je septembra ugotovilo tudi računsko sodišče in finančnemu ministrstvu očitalo kršitev.

Poudariti velja, da je bila Hotzl v času nakupa sodne stavbe vodja službe za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu in je bila pred začetkom revizije seznanjena s projektom nakupa. Da Hotzl ne bi smela opravljati revizije nakupa Litijske, so med prvimi opozorili v kabinetu premierja Goloba. Poudarili so, da se jim zdi neobičajno, da je osnutek revizijskega poročila pripravila "oseba, ki je po informacijah z ministrstva za pravosodje spremljala in bila seznanjena s postopkom nakupa in ki se ni z ničimer odzvala, da bi pravočasno zavarovala javni interes".

Gre za poskus ustrahovanja revizorke?

Delodajalec Hotzl očita, da je kršila pogodbene obveznosti in obveznosti iz delovnega razmerja. Njen odvetnik Klemen Golob je za 24ur opozoril, da gre za nedopusten pritisk na Hotzl z znaki mobinga.

Zanimivo je, da je urad za nadzor proračuna, ki spada pod okrilje finančnega ministrstva, novembra lani opravil revizijo revizije, pod katero se je podpisala Hotzl. V njej so po navedbah 24ur zaznali okoliščine, ki lahko ustvarjajo dvom o nepristranskosti revizije ter neenakovredno obravnavanje in vključevanje odgovornih oseb v revizijski postopek.

Odvetnik Suzane Hotzl je očitke Boštjančičevega ministrstva zavrnil, saj le-to ni upoštevalo pripomb Hotzl. "Ob prebiranju tega poročila urada se nikakor ne morem otresti občutka, da gre za politično motivirano pripravo poročila, da se gospo Hotzl diskreditira," je za 24ur dejal odvetnik Golob. Meni še, da je pisno opozorilo pred odpovedjo neutemeljeno in da se bodo proti vročenemu opozorilu borili z vsemi pravnimi sredstvi.

Vprašanja, kaj konkretno pravosodno ministrstvo očita Hotzlovi, smo naslovili na ministrstvo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.