Seznam strateških projektov na področju kritičnih surovin v tretjih državah zajema projekte v Kanadi, na Grenlandiji, v Kazahstanu, na Norveškem, v Srbiji, Ukrajini, Zambiji, Novi Kaledoniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Južni Afriki in v Združenem kraljestvu, so v sporočilu za javnost pojasnili v Bruslju.

Dva strateška projekta zajemata pridobivanje redkih zemelj. Kot so v sporočilu za javnost navedli v Evropski komisiji, imajo te ključno vlogo pri proizvodnji visokozmogljivih magnetov, ki se uporabljajo v vetrnih turbinah in električnih motorjih.

Strateški projekti pa zajemajo tudi baker, ki se uporablja v električnih omrežjih in mikroelektroniki, ter volfram in bor, ki se uporabljata v avtomobilskem, energetskem, vesoljskem in obrambnem sektorju.

Jadar z oskrbo litija

Na seznamu je tudi projekt Jadar v dolini reke Jadar na zahodu Srbije, s katerim namerava britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto prispevati k oskrbi z litijem, ki se ga uporablja pri proizvodnji baterij, in borom, ki se ga uporablja v metalurgiji, izhaja iz danes objavljenega seznama.

Projekt Jadar je sicer v Srbiji dvignil veliko prahu. Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija škodljivo za zdravje ljudi in okolje.

Srbska vlada je v začetku leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik v dolini reke Jadar in projekt ustavila. Julija lani pa je sprejela uredbo, ki Riu Tintu omogoča ponovni zagon projekta pridobivanja litija.

Kot so pojasnili v Bruslju, so izbrane strateške projekte ocenili neodvisni strokovnjaki, da bi zagotovili, da izpolnjujejo merila, določena v aktu o kritičnih surovinah, zlasti z vidika okoljskih in socialnih standardov ter standardov upravljanja in tehnične izvedljivosti.

Poleg tega morajo projekti prinašati koristi tako EU kot tretjim državam, kjer so izvedeni. Prav tako so morali dokazati, da lahko prispevajo k zanesljivosti oskrbe EU, so navedli.

Več sodelovanja s tretjimi državami

Izbrani strateški projekti bodo deležni usklajene podpore komisije, držav članic in finančnih ustanov v obliki lažjega dostopa do finančnih sredstev. Komisija bo obenem okrepila sodelovanje s tretjimi državami, da bi zagotovila razvoj teh projektov, zlasti prek strateških partnerstev, ki so bila že sklenjena z nekaterimi državami.

Ocenjuje se, da izbranih 13 strateških projektov za začetek delovanja skupno potrebuje 5,5 milijarde evrov kapitalskih naložb.

"Današnji seznam 13 strateških projektov po vsem svetu bo pomagal zmanjšati odvisnost Evrope, prispeval k naši gospodarski varnosti ter hkrati ustvaril rast, delovna mesta in izvozne priložnosti v zadevnih državah," je ob današnji predstavitvi seznama dejal izvršni podpredsednik komisije za blaginjo in industrijsko strategijo Stephane Sejourne.

Danes predstavljeni seznam dopolnjuje seznam 47 strateških projektov za povečanje domačih virov strateških surovin, ki ga je komisija sprejela 25. marca letos, so še sporočili iz Bruslja.