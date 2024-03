Februarja beležijo padec brezposelnosti

Februarja se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 4.681 brezposelnih oseb, kar je 49,5 odstotka manj kot januarja in 6,6 odstotka več kot februarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 1.959 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1.014 presežnih delavcev, 90 brezposelnih zaradi stečajev in 383 iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 59,9 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve 33,7 odstotka manj in presežnih delavcev 50,4 odstotka manj. Na drugi strani je bilo več prijav zaradi stečajev, in sicer za 83,7 odstotka.

Med prijavljenimi brezposelnimi prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo

V primerjavi z lanskim februarjem se je na novo prijavilo 35,4 odstotka več presežnih delavcev in 172,7 odstotka več stečajnikov, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 3,1 odstotka manj, iskalcev prve zaposlitve pa 13,0 odstotka manj.

Med pretekli mesec prijavljenimi brezposelnimi po navedbah zavoda prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju predelovalnih dejavnosti in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Od 6.575 brezposelnih oseb, ki jih je zavod februarja odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.708 oseb, kar je 19,6 odstotka več kot januarja in 2,6 odstotka več kot februarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, tajnikov, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev ipd., delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, zidarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, tesarjev in natakarjev.