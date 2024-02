Januarja beležijo povečanje brezposelnosti

Med brezposelnimi, ki so se januarja prijavili na zavod, po navedbah zavoda prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih, v trgovini ter zdravstvu in socialnem varstvu.

Na novo se je januarja na zavod prijavilo 9266 brezposelnih, 78,6 odstotka več kot decembra in 12,5 odstotka več kot januarja. Med njimi je bilo 4881 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 2044 presežnih delavcev, 49 brezposelnih zaradi stečajev in 578 iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi z lanskim decembrom je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas za 106,4 odstotka več, za 53,8 odstotka se je povečalo število prijav presežnih delavcev in za 113 odstotkov število brezposelnih zaradi stečajev, so danes sporočili z urada.

"Večinoma gre za kader, ki je že dalj časa deficitaren"

Iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 50,5 odstotka več. V primerjavi z januarjem lani se je na novo prijavilo 45,7 odstotka več presežnih delavcev, 4,3 odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas in 6,4 odstotka več iskalcev prve zaposlitve. Brezposelnih zaradi stečajev se je prijavilo 23,4 odstotka manj.

Med brezposelnimi, ki so se januarja prijavili na zavod, po navedbah zavoda prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih, v trgovini ter zdravstvu in socialnem varstvu.

"Večinoma gre za kader, ki je že dalj časa deficitaren. Prav zato jih bomo prednostno napotili k delodajalcem iz teh dejavnosti. Zavedati se je namreč treba, da je kadre dandanes težko pridobiti, tudi v tujini ni neomejenih možnosti. Zato delodajalce pozivamo, naj zaposlene čim dlje ohranijo v zaposlitvi," je dejala vršilka dolžnosti generalne direktorice zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc.

Od 6009 brezposelnih, ki jih je januarja zavod odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3936, kar je 70,7 odstotka več kot decembra in 2,4 odstotka več kot januarja lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, tajnikov, prodajalcev, skladiščnikov ter uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, zidarjev, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, sestavljavcev električne in elektronske opreme, tesarjev ter kuhinjskih pomočnikov, so našteli.

Januarja se je v primerjavi s stanjem ob koncu lanskega leta brezposelnost povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj, za 14,1 odstotka, v Murski Soboti. Večji porast kot na ravni države so beležile še službe Ptuj (+10,8 odstotka), Maribor (+9,5 odstotka), Velenje (+9 odstotkov), Kranj (+6,8 odstotka) in Koper (+6,8 odstotka). Brezposelnost se je medtem najmanj povečala v območnih službah Trbovlje, Novo mesto, Sevnica, Nova Gorica, Ljubljana in Celje.

Medletna brezposelnost je ostala manjša v vseh območnih službah, čeprav se razlike zmanjšujejo. V primerjavi z januarjem 2023 se je najbolj zmanjšala v Novi Gorici (–12,3 odstotka) in Sevnici (–9 odstotkov), najmanj pa v Trbovljah (–1,5 odstotka) in v Kranju (–4,3 odstotka).

Po zadnjih podatkih je bilo v državi 938.455 delovno aktivnih prebivalcev

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter predelovalnih dejavnosti, so januarja zavodu sporočili 14.442 prostih delovnih mest. To je 47,7 odstotka več kot decembra lani in 4,1 odstotka manj kot januarja lani. Največ so jih sporočili za poklicne skupine za preprosta dela pri visokih gradnjah in v predelovalnih dejavnostih ter za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Po zadnjih podatkih statističnega urada za november lani je bilo v državi 938.455 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,1 odstotka več kot oktobra lani in 0,8 odstotka več kot novembra predlani. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila novembra lani 4,8-odstotna, kar je enako kot oktobra lani in 0,5 odstotne točke nižje kot novembra 2022. Pri moških je bila novembra lani 4,4-odstotna, pri ženskah 5,3-odsotna. Najvišjo so imeli v območni službi zavoda Murska Sobota in Sevnica, najnižjo pa v Kranju in Novi Gorici.