Tako v Sloveniji izkoriščajo socialno državo za "plačan dopust"

Imate tudi vi dovolj svojega šefa, službe ali pa se vam samo ne da več delati? Bi si radi vzeli vsaj pol leta premora, da razmislite o smislu življenja ali pa bi radi odšli na potovanje okoli sveta, o katerem sanjate že dolga leta? Vse več Slovencev je našlo luknjo v sistemu socialne države in na račun drugih davkoplačevalcev uresničijo svoje sanje. Razkrivamo, kako to storijo.

Kaj ne bi bilo lepo, če bi lahko tečnega šefa končno "poslali v tri krasne", dali odpoved in se za pol leta odpravili na pot po jugovzhodni Aziji? Še lepše bi bilo, če bi med svojim počitnikovanjem dobivali denar od države v obliki pomoči za brezposelne. Vendar na tem mestu nastopi težava, saj ste v Sloveniji do mesečne finančne injekcije za brezposelne upravičeni le, če vas delodajalec sam odslovi, ne pa v primeru, da daste odpoved. Vse več Slovencev in Slovenk pa je našlo rešitev za ta "problem."

Velika fluktuacija zaposlitev

Rešitev je pravzaprav zelo enostavna. Imate prijatelja, ki ima v lasti podjetje? Naj vsaj zaposli le za mesec dni, potem pa vas kot tehnološki višek (ali s kakšnim drugim izgovorom) odpusti in pošlje na zavod. Tako postanete upravičeni do prejema finančne pomoči. "S primeri, ki jih navajate, smo se na zavodu že srečali, vendar v teh primerih nimamo zakonske podlage za odklonitev pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost," so nam na vprašanje, ali opisane primere zaznavajo, odgovorili na Zavodu za zaposlovanje RS.

Na zavodu za zaposlovanje tudi priznavajo, da se "seveda pojavljajo tudi primeri, ko je pri posameznikih velika fluktuacija zaposlitev", vendar na to nimajo vpliva.

Zlorab ne morejo nadzorovati

"Primerov, ki jih navajate, na zavodu tudi ne nadzorujemo, ker za to nimamo zakonske podlage," na vprašanje, kaj sploh lahko storijo proti takim primerom zlorab, pravijo na zavodu za zaposlovanje. S prstom kažejo na inšpektorat za delo, ki ima zakonska pooblastila za inšpekcijske nadzore nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja.

"Po sodni praksi mora zavod pri odločanju o priznanju pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost upoštevati razlog za prenehanje delovnega razmerja pri zadnjem delodajalcu, ne sme pa upoštevati razloga za prenehanje delovnega razmerja pri prejšnjem delodajalcu, čeprav je le ta posledica volje ali krivde osebe," so še pojasnili na zavodu.

Koliko je opisanih primerov, ne vedo

"Takšnih podatkov v evidencah ne vodimo in z njimi ne razpolagamo," pojasnjujejo na zavodu in poudarjajo, da ne morejo v vseh primerih zavarovancev, katerih zadnje delovno razmerje je trajalo približno en mesec, sklepati, da je bilo zadnje delovno razmerje sklenjeno in je prenehalo z namenom pridobitve denarnega nadomestila.

To pravijo na inšpektoratu

"Inšpektorat za delo (IRSD) lahko ugotavlja morebitne kršitve v zvezi z izvedbo postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi," glede zlorab pojasnjujejo na inšpektoratu. "Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi lahko tako delavec zahteva neposredno s tožbo na pristojnem delovnem sodišču v roku 30 dni od dneva vročitve (odpovedi) oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev pravice. Presoja o zakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma njene veljavnosti ni v pristojnosti IRSD ampak v pristojnosti delovnega sodišča," so še dodali.

Od kje ideja za pričujoči članek?

Po slovenskih spletnih forumih vse pogosteje najdemo v članku opisane primere izkoriščanja sistema nadomestila za brezposelnost. Tako najdemo veliko število podrobno izpisanih nasvetov, kaj morate storiti, če želite izkoristiti sistem in nekaj časa neupravičeno živeti na plečih sodržavljanov.

Foto: zajem zaslona