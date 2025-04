Marca nov padec števila brezposelnih

Na novo se je marca pri zavodu prijavilo 4232 brezposelnih, 10,1 odstotka manj kot februarja in 1,4 odstotka manj kot marca lani.

Med novoprijavljenimi je bil 1701 brezposelni zaradi izteka zaposlitve za določen čas. Prijavilo se je tudi 810 presežnih delavcev, 35 brezposelnih zaradi stečajev in 375 iskalcev prve zaposlitve.

V primerjavi s februarjem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitev za določen čas 9,1 odstotka manj, za 24,7 odstotka se je zmanjšalo število prijav presežnih delavcev in za 27,1 odstotka število stečajnikov. Iskalcev prve zaposlitve je bilo 13,4 odstotka manj.

V primerjavi z lanskim marcem se je na novo prijavilo 0,5 odstotka več presežnih delavcev in 0,4 odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas, medtem ko se je zaradi stečajev prijavilo 23,9 odstotka manj brezposelnih, kot iskalcev prve zaposlitve pa 6,2 odstotka manj oseb.

Zaposlilo se je več ljudi kot februarja

Od 6659 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4779 oseb. To je odstotek več kot predhodni mesec in 5,9 odstotka manj kot pred letom dni.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarjev, izvajalcev suhomontažne gradnje, štukaterjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcev za preprosta dela pri nizkih gradnjah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov.

Brezposelnost se je marca v mesečni primerjavi zmanjšala v vseh območnih službah zavoda, od tega najbolj v murskosoboški (-9,9 odstotka). Bolj kot na ravni države je upadla še v velenjski (-9,0 odstotka), v ptujski (-6,9 odstotka), v koprski (-6,9 odstotka), kranjski (-6,4 odstotka), mariborski (-6,0 odstotka) in sevniški službi (-5,7 odstotka).

V območni službi Celje je bilo zmanjšanje enako državnemu (-5,0 odstotka), manj kot na ravni države pa se je število brezposelnih znižalo v območnih službah Novo mesto (-4,4 odstotka), Nova Gorica (-3,0 odstotka), Trbovlje (-2,5 odstotka) in Ljubljana (-1,9 odstotka).

Največ prostih delovnih mest v gradbeništvu

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva, so marca zavodu sporočili 13.349 prostih delovnih mest, 8,6 odstotka več kot februarja in 3,1 odstotka manj kot marca lani. Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (773), čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah (736) ter za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (699).

V prvih treh mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 48.092 brezposelnih oz. 2,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 17.369 brezposelnih, kar je 4,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, 7700. Sledili so presežni delavci in stečajniki (4010) ter iskalci prve zaposlitve (1349).

Iz evidence se je v treh mesecih odjavilo skupaj 18.556 brezposelnih oseb, od teh 13.108 zaradi zaposlitve, kar je 4,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta.