Brezposelni, ki prejemajo denarna nadomestila za brezposelnost, bodo aprila na račune prejeli nekoliko drugačne zneske. Obračunan bo namreč višji znesek obveznega zdravstvenega prispevka, hkrati pa bo prišlo do 1,9-odstotne uskladitve nadomestila, je nedavno objavil Zavod RS za zaposlovanje. V prihodnosti je sicer predviden občuten skok nadomestil.

Obvezni zdravstveni prispevek je od marca naprej določen pri 37,17 evra, kar je 2,17 evra več od dozdajšnjega zneska. Ta prispevek se vsako leto 1. marca uskladi z rastjo povprečne bruto plače v Sloveniji v preteklem letu.

Z marcem pa prihaja tudi do valorizacije denarnega nadomestila v višini 1,9 odstotka. Ta uskladitev izhaja iz sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS.

V višino denarnih nadomestil naj bi še bolj drastično posegla novela zakona o urejanju trga dela. Spremembe se pripravljajo že nekaj časa, kmalu pa bo po napovedih ministrstva za delo najnovejša različica predlogov vnovič romala na posebno pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Kaj vključuje, ni znano.

Najvišji znesek nadomestila do zdaj omejen na 892,50 evra bruto

Glede na delovno gradivo, ki ga je že pred časom pridobila STA, bi se ohranilo določbo, da se denarno nadomestilo prve tri mesece izplačuje v višini 80 odstotkov od osnove, v nadaljnjih devetih mesecih v višini 60 odstotkov od osnove ter po izteku tega obdobja v višini 50 odstotkov od osnove.

A medtem ko je zdaj najnižji znesek nadomestila kar v zakonu določen pri 530,19 evra in najvišji znesek pri 892,50 evra, omenjeni osnutek novele tako zgornjo kot spodnjo mejo nadomestila veže na razmerje do minimalne plače. Predlagan je bil dvig najnižjega denarnega nadomestila na 60 odstotkov bruto minimalne plače in dvig najvišjega zneska na raven bruto minimalne plače.

V praksi bi to denimo letos pomenilo skok najnižjega nadomestila za okoli 236 evrov na 767 evrov ter najvišjega nadomestila za približno 385 evrov na 1.273 evrov bruto.

Ob tem je bila predvidena še vsakoletna uskladitev nadomestila z rastjo minimalne plače.

Lani mesečno nadomestilo prejemalo 14.500 brezposelnih

V lanskem letu je mesečno denarno nadomestilo po podatkih, ki jih je STA posredoval zavod za zaposlovanje, v povprečju prejemalo 14.472 oseb, leto prej 14.232.

V letu 2024 je povprečno mesečno 340 oseb prejemalo tudi sredstva za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev. Leta 2023 je bilo takih 373.

Lani je država za denarna nadomestila in za prispevke do upokojitve izplačala nekaj manj kot 158,9 milijona evrov, leto prej 153,8 milijona evrov.