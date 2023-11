Stopnja brezposelnosti je v tretjem četrtletju med ženskami znašala štiri odstotke, med moškimi pa 3,7 odstotka.

V obdobju šolskih in študijskih počitnic se je kot običajno povečalo število oseb, ki so opravljale študentsko delo. Teh je bilo približno 35 tisoč. To je bilo za skoraj 15 odstotkov manj kot v enakem četrtletju lani in za skoraj petino manj kot v tem obdobju leta 2021.

Število zaposlenih v rednem delovnem razmerju je znašalo 805 tisoč. V primerjavi z drugim četrtletjem se je število znižalo za odstotek, v primerjavi z enakim lanskim četrtletjem pa je ostalo na približno enaki ravni.

Narašča število samozaposlenih

Statistiki v zadnjem obdobju zaznavajo rast števila samozaposlenih. V tretjem četrtletju jih je bilo 126 tisoč ali za 8,6 odstotka več kot pred enim letom. Med njimi je bilo 31 odstotkov žensk.

Nekaj manj kot 90 odstotkov samozaposlenih so predstavljale osebe, ki so delale v lastnem podjetju. Nekaj več kot desetina samozaposlenih je bilo kmetov.

31 odstotkov samozaposlenih je zaposlovalo delavce, 69 odstotkov pa jih ni imelo zaposlenih. Med ženskami je bil delež samozaposlenih, ki niso nikogar zaposlovali, večji in je obsegal približno tri četrtine.

Skupina, v kateri so tisti, ki nikogar ne zaposlujejo in večinoma delajo samo za eno stranko, je predstavljala približno desetino samozaposlenih. Ob upoštevanju tistih, ki so delali za več kot eno stranko, vendar so 75 odstotkov prihodkov dobili od ene, se je delež odvisnih samozaposlenih povečal na približno 15 odstotkov. Ti deleži v zadnjih letih ostajajo na podobni ravni, so navedli.