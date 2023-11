Eurostat: inflacija se umirja, slovenska šesta najvišja

Lani oktobra je letna inflacija v območju evra znašala 10,6 odstotka, v EU pa 11,5 odstotka.

Oktobra so imele največji prispevek k inflaciji v evrskem območju cene storitev, in sicer 1,97 odstotne točke. K njej so prispevale tudi višje cene hrane, alkohola in tobačnih izdelkov (+1,48 odstotne točke) ter industrijskih izdelkov brez energentov (+0,90 odstotne točke), medtem ko so jo cene energije ublažile za 1,45 odstotne točke.

Najnižjo letno inflacijo so imele v EU septembra Belgija (–1,7 odstotka), Nizozemska (–1,0 odstotka) in Danska (–0,4 odstotka). Najvišjo pa so imele Madžarska (9,6 odstotka), Češka (9,5 odstotka) in Romunija (8,3 odstotka).

Slovenija je imela šesto najvišjo letno stopnjo inflacije v EU, in sicer je oktobra znašala 6,6 odstotka.