Cene hrane v EU po lanskem skoku ostajajo visoke. Septembra so bili maslo, jajca in krompir dražji kot januarja 2021 in 2022, vendar cene niso bile tako visoke kot v nekaterih preteklih mesecih, je med tednom objavil evropski statistični urad Eurostat. Če se je rast cen nekaterih izdelkov umirila, pa to ne velja za olivno olje.

Olivno olje se je od januarja 2021 do letošnjega septembra podražilo za 75 odstotkov. Že januarja 2022 so bile cene v primerjavi z letom prej za 11 odstotkov višje, med lanskim in letošnjim septembrom pa so še dodatno poskočile.

Močno se je podražil tudi krompir. Njegove cene so se do letošnjega septembra glede na januar 2021 zvišale za 53 odstotkov, medtem ko so cene vrh dosegle junija letos s 60-odstotno podražitvijo.

Jajca so bila glede na začetek leta 2021 septembra dražja za 37 odstotkov, pri čemer statistiki navajajo, da so se cene stabilizirale v prvih dveh letošnjih četrtletjih, do rahle podražitve pa je prišlo tako avgusta kot septembra.

S cenami masla je podobno. Maslo je bilo najdražje decembra lani, ko je bilo za 44 odstotkov dražje kot januarja 2021, potem pa so cene masla začele počasi padati. Septembra je bilo maslo tako za 27 odstotkov dražje kot januarja 2021.

Inflacija v EU je bila septembra 4,9-odstotna, k njej pa so precej prispevale tudi visoke cene hrane.