Lani za več kot desetino manj registriranih brezposelnih

Ob koncu decembra je bilo v Sloveniji registriranih 48.353 brezposelnih oseb, kar je 2,5 odstotka več kot novembra in 9,1 odstotka manj kot decembra 2022, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje. Lani je bilo v povprečju prijavljenih 48.709 brezposelnih na mesec oz. 14 odstotkov manj kot leta 2022.

Na zavodu se je lani iz evidence odjavilo 64.490 brezposelnih, od teh 41.253 zaradi zaposlitve, kar je 10,3 odstotka manj kot v letu 2022. Na novo se je lani prijavilo 59.662 brezposelnih oseb, kar je 0,2 odstotka manj kot leto prej. Največ je bilo takih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 27.890.

Prijavilo se je še 7.091 iskalcev prve zaposlitve in 10.305 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z letom 2022 se je pri zavodu prijavilo 2,9 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov se je prijavilo 11,6 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,1 odstotka manj.

Delodajalci so v letu 2023 zavodu sporočili 163.835 prostih delovnih mest, kar je 4,8 odstotka manj kot leta 2022.

Največ prostih delovnih mest je bilo za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah, za čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, za delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, prodajalce, delavce za preprosta dela pri nizkih gradnjah in strokovne sodelavce za zdravstveno nego.

Ob koncu decembra 2023 je bilo registriranih 48.353 brezposelnih oseb, kar je 1.178 oseb ali 2,5 odstotka več kot novembra, v primerjavi z decembrom 2022 pa je bila brezposelnost manjša za 4.828 oseb ali za 9,1 odstotka.

Ob koncu leta običajno skromnejše zaposlovanje

Povečanje števila brezposelnih oseb je v decembru običajno, so pojasnili na zavodu. Rast pripisujejo predvsem večjemu številu prijav brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas in prijav presežnih delavcev kot tudi skromnejšemu zaposlovanju ob koncu leta.

Na novo se je decembra na zavodu prijavilo 5.187 brezposelnih oseb, kar je 3,9 odstotka več kot novembra in 2,5 odstotka več kot decembra 2022. Med na novo prijavljenimi je bilo 2.365 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 1.329 presežnih delavcev, 23 brezposelnih zaradi stečajev in 384 iskalcev prve zaposlitve.

Od 4.009 brezposelnih oseb, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 2.306 oseb, kar je 24,2 odstotka manj kot novembra in sedem odstotkov manj kot decembra 2022.

Najbolj iskani prodajalci, tajniki, delavci, čistilci

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ prodajalcev, tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, natakarjev, komercialnih zastopnikov za prodajo, kuhinjskih pomočnikov, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuharjev.

Največja rast brezposelnih v Kranju

Brezposelnost se je decembra v primerjavi z novembrom zmanjšala v območni službi Nova Gorica (-2,3 odstotka). V območni službi Novo mesto je ostala na ravni z novembra, v ostalih območnih službah pa je beležila rast. Največjo rast je beležila območna služba Kranj (+10,1 odstotka), sledijo Ptuj (+šest odstotkov), Murska Sobota (+4,6 odstotka), Maribor (+4,1 odstotka), Sevnica (+3,2 odstotka), Koper (+2,3 odstotka), Ljubljana (+1,4 odstotka), Velenje (+1,3 odstotka), Celje (+0,9 odstotka) in Trbovlje (+0,3 odstotka).