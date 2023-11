Zavod za zaposlovanje v Makedoniji: odziv je velik, na dogodek prišlo dva tisoč ljudi

V organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje se slovenski delodajalci te dni drugič letos predstavljajo v Severni Makedoniji tamkajšnjim iskalcem zaposlitve. Odziv je velik, na današnji dogodek v Skopju je prišlo 2000 ljudi, so sporočili. Slovenski delodajalci iščejo predvsem delavce za delo v zdravstvu in zdravstveni negi ter gradbeništvu.

Zavod za zaposlovanje dogodke z naslovom Življenje in delo v Sloveniji organizira v sodelovanju s slovenskim veleposlaništvom v Skopju. Današnji predstavitvi slovenskih delodajalcev v Skopju bo v torek sledila predstavitev v Prilepu in v sredo v Bitoli.

V Severno Makedonijo odpotovalo 28 tisoč delodajalcev

V Severno Makedonijo je odpotovalo 28 delodajalcev iz vse Slovenije, ki skupaj zaposlujejo več kot 20.000 delavcev. Med njimi je največ velikih in srednje velikih podjetij iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter gradbeništva. Navzoči pa so tudi delodajalci iz proizvodnje, prometa in skladiščenja, tehničnih dejavnosti, gostinstva in drugi.

Iščejo predvsem delavce za delo v zdravstvu in zdravstveni negi, različne profile delavcev za delo v gradbeništvu, širok spekter tehničnega kadra za delo v predelovalni dejavnosti, pa tudi voznike. Znova je bila posebna pozornost namenjena potrebam v poklicih, ki so nujni za izvedbo sanacijskih del po avgustovskih poplavah ter plazovih in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci.

Zavod za zaposlovanje je takšne dogodke junija prvič letos uspešno izvedel v Severni Makedoniji, konec septembra pa v Bosni in Hercegovini. Za drugo predstavitev letos v Severni Makedoniji so se odločili zaradi velikega povpraševanja delodajalcev in potreb našega trga dela, so pojasnili na zavodu.

V Sloveniji za Makedonce letos izdali 3.688 soglasij

Za državljane Severne Makedonije so v Sloveniji v prvih desetih mesecih letos izdali 3.688 soglasij k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, kar je 40,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. To po navedbah zavoda pomeni, da je med slovenskimi delodajalci zaznati interes za zaposlitev makedonskih delavcev, kar se je pokazalo tudi ob organizaciji tokratnih dogodkov.

Poleg predstavitve aktualnih potreb slovenskih delodajalcev, ki se soočajo s precejšnjim kadrovskim primanjkljajem, je namen tovrstnih dogodkov tudi posredovanje verodostojnih informacij o življenjskih in delovnih pogojih v naši državi, so še pojasnili na zavodu za zaposlovanje. Obiskovalcem so tako odgovarjali tudi na vprašanja glede šolskega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij, urejanja bivalnih razmer in podobna.