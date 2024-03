Evrska inflacija je še vedno nižja od slovenske

Letna inflacija v evrskem območju je bila februarja po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat pri 2,6 odstotka. To je 0,2 odstotne točke manj kot januarja in bistveno manj kot februarja lani, ko je dosegala visokih 8,5 odstotka. Stopnja brezposelnosti v območju evra pa je januarja znašala 6,4 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke manj kot decembra lani in 0,2 odstotne točke manj kot januarja lani. V EU je bila s šestimi odstotki enaka kot mesec prej in 0,1 odstotne točke nižja kot pred letom dni, je danes objavil Eurostat.

Po glavnih skupinah je bila februarska rast cen po prvi Eurostatovi oceni najvišja pri hrani, alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih. Na medletni ravni so se cene v tej skupini zvišale za štiri odstotke, kar pa je vseeno bistveno manj kot v prejšnjih mesecih. Januarja je bila npr. rast pri 5,6 odstotka.

Sledile so storitve s 3,9-odstotno medletno rastjo cen, kar je približno enako kot v preteklih mesecih. Industrijski izdelki brez energentov so bili medletno dražji za 1,6 odstotka, potem ko je bila januarja rast pri dveh odstotkih. Še naprej pa se znižujejo cene energije, a manj izrazito kot v preteklih mesecih. Januarja so bile medletno nižje za 3,7 odstotka, kar je bil precej nižji medletni padec kot v mesecih pred tem. Še januarja so bile namreč cene za 6,1 odstotka nižje kot leto pred tem.

Kje imajo najvišjo in kje najnižjo inflacijo?

Osnovna letna inflacija, torej letna rast cen brez energije in hrane, je bila februarja pri 3,1 odstotka in se le počasi znižuje. Prav na to inflacijsko statistiko je najbolj pozoren svet Evropske centralne banke, ko sprejema odločitve glede denarne politike.

Na prihodnji seji osrednjega organa evrske denarne politike v četrtek kljub postopnemu umirjanju inflacije, ki naj bi se letos nadaljevalo, ni pričakovati sprememb osrednjih obrestnih mer za evrsko območje. Te je svet Evropske centralne banke v obdobju od julija 2022 do oktobra lani desetkrat zapored dvignil, kar je bil rekordni niz zaostrovanja denarne politike. Od takrat jih ohranja na trenutnih povišanih ravneh.

Po izjavah članov sveta je mogoče obrat pričakovati še v tem letu, bo pa ta odvisen od vsakokratnih podatkov. Po trenutnih ocenah bi do začetka zniževanja lahko prišlo poleti. Evrska inflacija je sicer še vedno nižja od slovenske. Februarja je namreč ta dosegla 3,4 odstotka.

Višjo inflacijo od Slovenije so beležile Belgija s 3,6 odstotka, Slovaška s 3,7 odstotka, Avstrija s 4,2 odstotka, Estonija s 4,4 odstotka in Hrvaška s 4,8 odstotka. Najnižja je bila medtem letna inflacija v Latviji z 0,7 odstotka, Italiji z 0,9 odstotka, Litvi z 1,1 odstotka in na Finskem z 1,2 odstotka.