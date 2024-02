Letna inflacija februarja 3,4-odstotna

Februarja se je letna inflacija malenkost okrepila. Cene življenjskih potrebščin so se v medletni primerjavi zvišale za 3,4 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot januarja. V mesečni primerjavi so se cene zvišale za 0,8 odstotka, tokrat predvsem zaradi dražjih počitniških paketov na tujem, je objavil statistični urad.

Letna inflacija je bila februarja tako bistveno nižja kot pred letom dni, ko je znašala 9,3 odstotka.

K letni inflaciji so največ, po 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene v zdravstvu (za 10,9 odstotka) ter pri izdelkih in storitvah iz skupine stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,7 odstotka).

S po 0,4 odstotne točke so sledile podražitve storitev v restavracijah in hotelih (za 6 odstotkov), raznovrstnega blaga in storitev (za 5,2 odstotka) ter hrane in brezalkoholnih pijač (za 2 odstotka).

Kot ugotavljajo statistiki, so se po drugi strani najizraziteje pocenili počitniški paketi doma, in sicer za 12,2 odstotka. Ti so inflacijo ublažili za 0,3 odstotne točke.

V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 5,1 odstotka, blago pa za 2,6 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,6 odstotka oz. 3,2 odstotka, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,8 odstotka.

Obseg proizvodnje se je v gospodarstvu lani skrčil za 0,5 odstotka



Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu se je lani zmanjšal za 0,5 odstotka, je objavil statistični urad. Padec je bil posledica nazadovanja v predelovalni industriji in trgovini, medtem ko so gradbeništvo in storitvene dejavnosti zabeležili rast. Samo decembra se je medtem obseg proizvodnje medletno zvišal, in to za 0,9 odstotka.

Od januarja nekoliko višje cene

Cene so se zvišale tudi na mesečni ravni, od januarskih so bile višje za 0,8 odstotka. Največ so k mesečni rasti prispevali dražji počitniški paketi na tujem, ki so inflacijo dvignili za 0,4 odstotne točke.

S po 0,1 odstotne točke so na inflacijo vplivale še višje cene oblačil, in sicer za 1,9 odstotka, ter naftnih derivatov, saj so bila tekoča goriva v mesečni primerjavi dražja za 3,9 odstotka, dizelsko gorivo za 2,5 odstotka in bencin za dva odstotka. Preostale podražitve so k višji inflaciji skupno dodale 0,2 odstotne točke.

Opaznejših pocenitev v februarju ni bilo, so v sporočilu za javnost izpostavili na statističnem uradu.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga uporabljajo za primerjave v EU, je bila februarja medtem 3,4-odstotna, kar je enako kot januarja. Februarja lani je bila 9,4-odstotna. V mesečni primerjavi so se cene po tem indeksu zvišale za 0,6 odstotka.

Cene storitev so bile na letni ravni po tem kazalniku v povprečju višje za 5,8 odstotka, cene blaga pa za 2,1 odstotka. Poltrajno blago se je podražilo za 3,4 odstotka in blago dnevne porabe za tri odstotke, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 2,3 odstotka.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila januarja letos v državah članicah gospodarske in denarne unije (EMU) 2,8-odstotna in v državah članicah EU 3,1-odstotna. Najnižja je bila na Danskem in v Italiji (v obeh 0,9-odstotna), najvišja v Romuniji (7,3-odstotna), so še navedli statistiki.