Povprečna plača za leto 2023 je znašala 2.220,95 evra bruto in 1.445,12 evra neto. Od plače za leto 2022 je bila nominalno v bruto znesku višja za 9,7 odstotka in v neto znesku za 9,6 odstotka, realno pa v bruto znesku višja za 2,1 odstotka in v neto znesku za dva odstotka, je danes sporočil statistični urad. Znane so tudi bruseljske napovedi za gospodarsko gibanje v državi. Napoved rasti BDP so Sloveniji za letos znižali za 0,1 odstotne točke na 1,9 odstotka, medtem ko nam za leto 2025 napovedujejo 2,7-odstotno okrepitev na račun obsežnih naložb in obnovitve povpraševanja na izvoznih trgih.

Kot so navedli statistiki, pregled podatkov za obdobje med letoma 2019 in 2023 kaže, da je bila nominalna rast povprečne bruto plače glede na predhodno leto lani hitrejša kot v predhodnih letih. Realno je bila stopnja rasti povprečne bruto plače najvišja v letu 2020. Najnižja in negativna je bila leta 2022, razlog za to je bila višja povprečna letna stopnja inflacije.

Povprečna bruto plača je bila za leto 2023 v primerjavi s plačo za leto 2022 v javnem sektorju višja za 10,3 odstotka, v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 10,1 odstotka. V zasebnem sektorju je bila višja za 9,4 odstotka.

Za lanski december je povprečna bruto plača znašala 2.348,32 evra. Od plače za lanski november je bila nižja, in sicer nominalno za 3,2 odstotka, realno za 2,7 odstotka.

Povprečna neto plača je za december znašala 1.529,86 evra in je bila od plače za november nominalno nižja za štiri odstotke, realno pa za 3,5 odstotka.

V javnem sektorju se je povprečna bruto plača zvišala za 3,5 odstotka, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 6,2 odstotka. Medtem je bila v zasebnem sektorju nižja za 6,6 odstotka, predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil, to je 13. plač in božičnic.

V medletni primerjavi je bila povprečna bruto plača za december nominalno višja za 8,7 odstotka, povprečna neto plača pa za 7,8 odstotka.