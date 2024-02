Najmočnejša gospodarstva na svetu: preobrat tik pod vrhom

Japonska je izgubila status tretjega največjega gospodarstva na svetu in je zaradi šibkega domačega povpraševanja v zadnjem lanskem četrtletju nepričakovano zašla v recesijo. Kot je danes sporočila vlada v Tokiu, je japonski nominalni bruto domači proizvod (BDP) leta 2023 znašal preračunano 4.210 milijard dolarjev, kar je manj od nemškega.

To pomeni, da je Japonska s tretjega zdrsnila na četrto mesto največjih gospodarstev na svetu, BDP Nemčije je namreč lani znašal 4.460 milijard dolarjev. Nazadovanje na lestvici je predvsem posledica močnega padca vrednosti jena, poročajo tuje tiskovne agencije.

V zadnjem lanskem četrtletju, od oktobra do decembra, se je obseg japonskega BDP skrčil za 0,1 odstotka v primerjavi s četrtletjem prej in drugič zapored. V treh mesecih od julija do septembra je bil padec obsega BDP po revidiranih podatkih 0,8-odstoten. Ekonomisti ob dveh negativnih četrtletjih zapored govorijo o tehnični recesiji.

Na letni ravni je Japonska v letu 2023 zabeležila 1,9-odstotno gospodarsko rast. Tečaj jena se je v letih 2022 in 2023 znižal za več kot 18 odstotkov v razmerju do dolarja, od tega lani za približno sedem odstotkov. Japonska centralna banka je namreč za razliko od drugih velikih centralnih bank vztrajala pri ohranitvi negativnih obrestnih mer.

Japonsko gospodarstvo tare pomanjkanje delavcev, saj število njenih prebivalcev pri nizki rodnosti nenehno upada. Foto: Guliverimage

Obe državi sta močno odvisni od izvoza in se soočata z velikimi težavami, vendar Japonska bolj kot Nemčija trpi zaradi akutnega pomanjkanja delavcev, saj število njenih prebivalcev upada, rodnost pa ostaja nizka.

Zasebna potrošnja, ki predstavlja več kot polovico japonske gospodarske aktivnosti, se je v zadnjem četrtletju lani zmanjšala za 0,2 odstotka, torej že tretje četrtletje zapored, je še sporočila japonska vlada.

Japonska gospodinjstva se spopadajo z naraščajočimi življenjskimi stroški in nižanjem realnih plač. Tudi investicijska poraba podjetij je bila šibka, padla je za 0,1 odstotka. "Dejstvo, da je Nemčija prehitela Japonsko, kaže, da moramo nujno pospešiti strukturne reforme in ustvariti novo fazo rasti," je v Tokiu dejal minister za oživitev gospodarstva Jošitaka Šindo.

Prvi dve mesti na lestvici največjih svetovnih gospodarstev zasedata ZDA in Kitajska.