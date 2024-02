Danes predvidoma objava prve ocene lanske gospodarske rasti

Napovedi domačih in mednarodnih ustanov za slovensko gospodarsko rast v letu 2023 se gibljejo med 1,3 odstotka, kolikor napovedujeta Evropska komisija in Banka Slovenije, in 1,6 odstotka, kolikor napoveduje urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Še najboljša je bila oktobra lani napoved Mednarodnega denarnega sklada, ki je pričakoval dvoodstotno rast BDP, a jo je nato ob nedavno opravljeni letni misiji v Sloveniji znižal pod 1,5 odstotka.

V devetih mesecih skupaj je bila medletna rast BDP 1,3-odstotna. Tako Banka Slovenije kot Umar sta v zadnjih tednih ugotavljala, da so se gospodarski kazalniki po poslabšanju v prvem delu leta ob koncu leta 2023 nekoliko izboljšali. A zadnji podatki o industrijski proizvodnji, objavljeni pretekli teden, so pokazali močno decembrsko poslabšanje in vsebovali tudi popravek navzdol za november.

Upočasnjena rast

V vsakem primeru je tako pričakovati drugo zaporedno leto upočasnjene rasti slovenskega gospodarstva, ki pa bo vseeno skoraj gotovo presegala povprečje v evrskem območju. Ta je bila po trenutnih ocenah lani 0,5-odstotna.

Tokratna objava statistikov bo prva ocena gibanja BDP, ki temelji na združevanju četrtletnih podatkov. Popolnejša letna ocena bo znana konec avgusta. Za leto 2022 sta se oceni izrazito razlikovali. Prva ocena je govorila o 5,4-odstotni gospodarski rasti, po letni oceni pa je bila krepitev BDP le 2,5-odstotna.

Ta izraziti popravek navzdol je povzročil razburjenje v politiki in javnosti, približno mesec dni po njem je odstopil tudi dotedanji generalni direktor statističnega urada Tomaž Smrekar.