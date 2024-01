Posledice inflacije: vsak tretji varčuje pri prehrani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podražitev življenjskih stroškov je težava, s katero se ubadajo tudi v bogati Švici. Prebivalci Švice so zato zmanjšali zlasti izdatke, ki so jih prej namenjali za obiske restavracij. Varčevali so tudi pri nakupih oblačil, potovanjih, počitnicah in prostočasnih dejavnostih. Manj so namenjali tudi za prehrano.

Po raziskavi, ki jo je novembra lani opravila svetovalno podjetje Deloitte in jo povzema švicarski medij Watson, so zaradi inflacije številni Švicarji spremenili svoje potrošniške navade. Zmanjšujejo zlasti stroške, ki jih imajo za nebistvene.

Švicarji redkeje hodijo v restavracije in gostilne

Po raziskavi, v kateri je sodelovalo 1.900 vprašanih, je v zadnjih dvanajstih mesecih dobra polovica (52 odstotkov) Švicarjev hodila manj jesti ven in redkeje obiskovala bare ali klube. Po 40 odstotkov jih je prihranilo pri denarju za oblačila, počitnice, potovanja in prostočasne dejavnosti. Pri hrani je varčevala več kot tretjina (34 odstotkov) Švicarjev.

Vse skupaj je zaradi draginje v zadnjem letu zmanjšalo izdatke za nenujne stvari 57 odstotkov vprašanih.

Pri izobraževanju je varčeval samo vsak deseti Švicar

Manj Švicarji varčujejo pri izobraževanju (10 odstotkov), javnem prometu (14 odstotkov) in telekomunikacijah (16 odstotkov). Po mnenju Deloitta to nakazuje, da so ta področja za Švicarje očitno pomembna.

Od lanskega januarja se je inflacija v Švici povečala za šest odstotnih točk. Foto: Thinkstock

Druga strategija Švicarjev za boljše spopadanje z inflacijo je cenejše nakupovanje. Glede na raziskavo so posebne ponudbe in promocije postale pomembnejše za več kot polovico (51 odstotkov). Mnogi so tudi zavestno kupovali poceni izdelke (44 odstotkov) ali prestopili k cenejšim dobaviteljem (37 odstotkov).

Inflacije zlasti pesti francoski del Švice

V raziskavi je 27 odstotkov vprašanih po vsej Švici dejalo, da jim je bila inflacija v zadnjih dvanajstih mesecih veliko breme. Drugih 38 odstotkov je rast cen ocenilo kot srednje breme.

Zdi se, da je še posebej prizadeta francosko govoreča Švica, kjer inflacija predstavlja veliko breme za 33 odstotkov in srednje breme za 40 odstotkov. V celotni Švici skoraj dve tretjini (65 odstotkov) dojema inflacijo kot breme, v francosko govoreči Švici pa celo skoraj tri četrtine (73 odstotkov).

Najemnine in zdravstveno zavarovanje

Skrb vzbujajoče pa so tudi naraščajoče najemnine stanovanj in premije zdravstvenega zavarovanja, saj je pri teh stroških težje varčevati.