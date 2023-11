Vodja bernske zdravstvene zavarovalnice KPT Thomas Harnischberg je v intervjuju za švicarski časnik Le Temps predlagal, da bi morali Švicarji, ki zaslužijo na leto vsaj pol milijona švicarskih frankov (okoli 520 tisoč evrov), plačati za zdravstveno zavarovanje t. i. franšizo v višini deset tisoč švicarskih frankov (10.383 evrov).

Imajo nekateri kantoni več bolnišnic kot vsa Danska?

S tem ukrepom, ki bi bolj obremenil zavarovance z visokimi plačami, bi po njegovem mnenju znižali premije za splošno populacijo. Premije namreč v zadnjem času naraščajo.

Harnischberg, ki na leto zasluži 520 tisoč švicarskih frankov, je tudi prepričan, da je v Švici preveč bolnišnic. "Imamo skoraj 300 akutnih bolnišnic. Absurdno je, da je v nekaterih švicarskih kantonih več bolnišnic kot v šestmilijonski Danski, ki jih nima več kot dvajset."

Manj zavarovalnic, a ne samo ena

Znižal bi tudi število zdravstvenih zavarovalnic v Švici, a obenem nasprotuje predlogom levice, da bi morali vse švicarske zdravstvene zavarovalnice združiti v zgolj eno zavarovalnico.

"Monopoli nikoli niso dobri. Populizem je verjeti, da bi takšen sklad zmanjšal stroške zdravstvene oskrbe," je prepričan Harnischberg.

Zdravstveno zavarovanje v Švici



Zdravstveno zavarovanje je obvezno za vse osebe, ki prebivajo v Švici. To pomeni, da morate skleniti osnovno zavarovanje najpozneje v treh mesecih po vstopu v Švico. Ugodnosti, ki jih zagotavlja obvezno osnovno zavarovanje, so opredeljene v švicarskem zveznem zakonu o zdravstvenem zavarovanju (KVG) in so torej enake ne glede na to, katera zdravstvena zavarovalnica jih zagotavlja.



V Švici velja načelo premije na prebivalca: vsi morajo plačati premije za zdravstveno zavarovanje. Premije so neodvisne od dohodka posameznika, vendar se razlikujejo glede na starost, spol, kraj bivanja in zdravstveno zavarovalnico.



Prostovoljno dodatno zavarovanje omogoča zavarovanje prejemkov, ki pokrivajo dodatne potrebe, ki jih obvezno osnovno zavarovanje ne krije ali le delno krije. To vključuje višjo raven udobja med bivanjem v bolnišnici in prispevke za članstvo v telovadnici.



